Кіт Степан знову залишив рідний Харків вдруге: куди поїхав вусатий блогер

Кіт Степан з господаркою і подружкою Стефанією тепер живе у Львові.

Related video

Знаменитий харківський кіт-блогер Степан, який нещодавно разом зі своєю господинею Ганною та пухнастою подругою Стефанією приїхав до рідного міста і відвідав свою квартиру на зруйнованій російською армією Північній Салтівці, новими фото у Instagram дав зрозуміти, що його візит до Харкова закінчився.

На опублікованих знімках та відео Степан та Стефанія їдуть у спальному вагоні поїзда.

У підписі до публікації йдеться про те, що він повертається до Львова, куди разом з господаркою повернувся із Франції.

"Ми відвідали рідний Харків і дуже боляче залишати його. Але Львів став тепер нашим другим будинком, тому свята ми проведемо у Львові", — говорить підпис.

Кіт Степан прославився на весь світ після того, як фотографією Степана, що сидить, спершись ліктем, біля столу з келихом вина опублікувала американська поп-зірка Брітні Спірс. Тварина й досі мала сотні тисяч підписників, проте зараз його аудиторія досягла 1,3 млн. підписників.

Після того, як на Харків полетіли ракети, Степан на кілька тижнів зник із соцмережі, що не на жарт стривожило його шанувальників. Пізніше господиня тварини розповіла, що їм вдалося евакуюватись та потрапити до Франції.

Навіть перебуваючи у безпеці за кордоном, кіт продовжив блогерську діяльність та зумів зібрати 15 тисяч євро на корм для тварин, які постраждали від війни. Більше того, він отримав престижну премію у Каннах.

В Україну Степан повернувся не один, а з подружкою, кішкою Стефанією, точно такого ж забарвлення, як і він сам.