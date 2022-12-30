Кот Степан снова покинул родной Харьков второй раз: куда уехал усатый блогер

Кот Степан м хозяйкой и подружкой Стефанией теперь живет во Львове.

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Знаменитый харьковский кот-блогер Степан, который недавно вместе со своей хозяйкой Анной и пушистой подругой Стефанией приехал в родной город и посетил свою квартиру на разрушенной российской армией Северное Салтовке, новыми фото в Instagram дал понять, что его визит в Харьков закончился.

На опубликованных снимках и видео Степан и Стефания едут в спальном вагоне поезда.

В подписи к публикации говорится о том, что он возвращается во Львов, куда вместе с хозяйкой вернулся из Франции.

"Мы навестили родной Харьков и очень больно его покидать. Но Львов стал теперь нашим вторым домом, поэтому праздники мы проведем во Львове", – гласит подпись.

Кот Степан прославился на весь мир после того, как фотографией Степана, сидящего, облокотившись, у стола с бокалом вина опубликовала американская поп-звезда Бритни Спирс. Животное и до этого момента имело сотни тысяч подписчиков, однако сейчас его аудитория достигла 1,3 млн. подписчиков.

После того, как на Харьков полетели ракеты, Степан на несколько недель пропал из соцсети, что не на шутку встревожило его поклонников. Позже хозяйка животного рассказала, что им удалось эвакуироваться и попасть во Францию.

Даже находясь в безопасности за границей, кот продолжил блогерскую деятельность и сумел собрать 15 тысяч евро на корм для животных, пострадавших от войны. Более того, он получил престижную премию в Каннах.

В Украину Степан вернулся не один, а з подружкой, кошкой Стефанией, точно такого же окраса, как и он сам.