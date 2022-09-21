"Ждем коллабы с Патроном!": самый известный кот-блогер Степан вернулся в Украину

Животное вместе со своей хозяйкой несколько месяцев жило за границей. Их квартира в Харькова уничтожена российской ракетой. В Украину пушистый блогер вернулся с подружкой Стефанией.

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Знаменитый харьковский кот-блогер Степан, у которого в Instagram свыше 1,3 млн подписчиков, после нескольких месяцев жизни во Франции вернулся в Украину, о чем сообщил в соцсети.

"Я, кот Степан, вернулся в Украину. Уверен, что всем, кто любит Родину, можно быть полезным. Особенно кошек. Вот почему я посвящаю свою страницу не только забавному контенту, который заставит вас улыбнуться. Мы делаем чрезвычайно важное дело. Мы спасаем животных со всей Украины!" – говорится в публикации.

Четырехлапый блогер рассказал, что удалось собрать более $15 тысяч, которые ушли на помощь ряду зоозащитных организаций, а также зоопаркам в Николаеве и Харькове.

"Это действительно потрясающе, спасибо всем за вашу доброту и поддержку. Итак, анонсирую новую коллекцию для жизненных нужд животных, находящихся в тяжелых условиях. Покажи силу любителям кошек! Мур-мур :)", – гласит пост.

На снимке кот позирует на фоне львовской ратуши.

"Котик, приветствуем дома! Только пока в Харьков не надо… оставайся во Львове", "Приветствуем на родной земле котика и его человека!", "Береги себя, Степан!", "С возвращением! Ждем мерч, аукционы и коллабы с Патроном", ""Можно заказать встречу?", – пишут в комментариях. Немало пользователей интересуются, куда делась подружка Степана, кошка Стефания, о которой ранее была информация в одном из постов.

[ + – ] Кот Степан и его подружка Стефания Фото: Скриншот

Любопытство фолловеров по поводу Стефании Степан удовлетворил в сторис. Там появился снимок, где животные вместе.

"И не волнуйтесь, и не сомневайтесь – Стефания тоже с нами!", – гласит подпись.

[ + – ] Стефания вместе со своим бойфрендом во Львове Фото: Скриншот

Напомним, кот Степан со своей хозяйкой эвакуировались из Харькова после того, как в их дом на Северной Салтовке попал вражеский снаряд. Несколько недель они не выходили на связь, но потом стало известно, что им удалось выехать во Францию. Вдали от дома Степан получил престижную награду как блогер, а также собрал крупную сумму для помощи животным в Украине.