"Чекаємо на колаби з Патроном!": найвідоміший кіт-блогер Степан повернувся в Україну

Тварина разом зі своєю господаркою кілька місяців жила за кордоном. Їхню квартиру в Харкові знищила російська ракета. В Україну пухнастий блогер повернувся із подружкою Стефанією.

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Знаменитий харківський кіт-блогер Степан, у якого в Instagram понад 1,3 млн підписників, після кількох місяців життя у Франції повернувся до України, про що повідомив у соцмережі.

"Я, кіт Степан, повернувся в Україну. Упевнений, що всім, хто любить Батьківщину, можна бути корисним. Особливо кішок. Ось чому я присвячую свою сторінку не тільки кумедному контенту, який змусить вас усміхнутися. Ми робимо надзвичайно важливу справу. Ми рятуємо тварин з усієї України!" — йдеться у публікації.

Чотирилапий блогер розповів, що вдалося зібрати понад $15 тисяч, які пішли на допомогу низці зоозахисних організацій, а також зоопаркам у Миколаєві та Харкові.

"Це справді приголомшливо, дякую всім за вашу доброту і підтримку. Отже, анонсую нову колекцію для життєвих потреб тварин, що перебувають у важких умовах. Покажи силу любителям кішок! Мур-мур :)", — говорить пост.

На знімку кіт позує на фоні львівської ратуші.

"Котик, вітаємо вдома! Тільки поки в Харків не треба… залишайся у Львові", "Вітаємо на рідній землі котика та його людину!", "Бережи себе, Степане!", "З поверненням! Чекаємо на мерч, аукціони та колаби з Патроном Чимало користувачів цікавляться, куди поділася подружка Степана, кішка Стефанія, про яку раніше була інформація в одному з постів.

[ + – ] Кіт Степан та його подружка Стефанія Фото: Скриншот

Цікавість фоловерів щодо Стефанії Степан задовольнив у сторіс. Там з'явився знімок, де тварини разом.

"І не хвилюйтеся, і не сумнівайтеся — Стефанія теж з нами!" — підпис.

[ + – ] Стефанія разом зі своїм бойфрендом у Львові Фото: Скриншот

Нагадаємо, кіт Степан зі своєю господаркою евакуювалися з Харкова після того, як до їхнього будинку на Північній Салтівці потрапив ворожий снаряд. Декілька тижнів вони не виходили на зв'язок, але потім стало відомо, що їм вдалося виїхати до Франції. Вдалині від будинку Степан отримав престижну нагороду як блогер, а також зібрав велику суму для допомоги тваринам в Україні.