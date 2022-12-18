Приехал с подружкой: самый известный украинский кот-блогер Степан вернулся в Харьков (фото)

До вторжения Степан и его хозяйка Анна жили на Северной Салтовке. Этот район города пострадал больше всего во время российских атак.

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Украинский кот-блогер Степан вместе со своей хозяйкой Анной вернулся домой в Харьков. Соответствующие фотографии и видео появились в инстаграме Степана.

На одном из снимков из Харькова кот Степан смотрит из окна на соседний дом, существенно пострадавший от российских обстрелов.

Как стало известно, домой Степан вернулся не один, а со своей подружкой Стефанией, первые фотографии которой в личном Instagram появились 13 августа.

[ + – ] Степан и Стефания в поезде

Хозяйка животных выкладывала фото и видео со Львовского вокзала и уже из поезда, когда парочка направлялась домой.

В сторис также есть кадр с Харьковским железнодорожным вокзалом после прибытия в городе.

Эвакуация кота Степана

До российского вторжения кот Степан жил на Северной Салтовке, которая во время российских обстрелов областного центра пострадала больше всего. В марте в Instagram животного почти две недели не появлялись новые записи. В комментариях многие интересуются, куда пропал Степан, и все ли с ним в порядке.

Позже стало известно, что Анне с питомцем удалось выехать во Францию.

Вдали от дома Степан получил престижную блогерскую награду в Каннах, а также собрал 15 тысяч евро на еду животным, пострадавших от войны в Украине.