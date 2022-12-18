Приїхав із подружкою: найвідоміший український кіт-блогер Степан повернувся до Харкова (фото)

До вторгнення Степан та його господиня Анна жили на Північній Салтівці. Цей район міста найбільше постраждав під час російських атак.

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Український кіт-блогер Степан разом зі своєю господинею Ганною повернувся додому до Харкова. Відповідні фотографії та відео з'явилися в інстаграмі Степана.

На одному зі знімків із Харкова кіт Степан дивиться з вікна на сусідній будинок, який суттєво постраждав від російських обстрілів.

Як стало відомо, додому Степан повернувся не один, а зі своєю подружкою Стефанією, перші фотографії якої в особистому Instagram з'явилися 13 серпня.

[ + – ] Степан та Стефанія у потязі

Хазяйка тварин викладала фото та відео зі Львівського вокзалу і вже з потяга, коли парочка прямувала додому.

У сторіс також є кадр із Харківським залізничним вокзалом після прибуття у місті.

Евакуація кота Степана

До російського вторгнення кіт Степан жив на Північній Салтівці, яка під час російського обстрілу обласного центру постраждала найбільше. У березні в Instagram тварини майже два тижні не з'являлися нові записи. У коментарях багато хто цікавиться, куди пропав Степан, і чи все з ним гаразд.

Пізніше стало відомо, що Анні з вихованцем вдалося виїхати до Франції.

Вдалині від дому Степан отримав престижну блогерську нагороду в Каннах, а також зібрав 15 тисяч євро на їжу тваринам, які постраждали від війни в Україні.