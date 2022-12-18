Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Приїхав із подружкою: найвідоміший український кіт-блогер Степан повернувся до Харкова (фото)

Кіт Степан та Стефанія
Кіт Степан та Стефанія

До вторгнення Степан та його господиня Анна жили на Північній Салтівці. Цей район міста найбільше постраждав під час російських атак.

Related video

Український кіт-блогер Степан разом зі своєю господинею Ганною повернувся додому до Харкова. Відповідні фотографії та відео з'явилися в інстаграмі Степана.

На одному зі знімків із Харкова кіт Степан дивиться з вікна на сусідній будинок, який суттєво постраждав від російських обстрілів.

Як стало відомо, додому Степан повернувся не один, а зі своєю подружкою Стефанією, перші фотографії якої в особистому Instagram з'явилися 13 серпня.

Степан та Стефанія харків потяг Fullscreen
Степан та Стефанія у потязі

Хазяйка тварин викладала фото та відео зі Львівського вокзалу і вже з потяга, коли парочка прямувала додому.

У сторіс також є кадр із Харківським залізничним вокзалом після прибуття у місті.

Евакуація кота Степана

До російського вторгнення кіт Степан жив на Північній Салтівці, яка під час російського обстрілу обласного центру постраждала найбільше. У березні в Instagram тварини майже два тижні не з'являлися нові записи. У коментарях багато хто цікавиться, куди пропав Степан, і чи все з ним гаразд.

Пізніше стало відомо, що Анні з вихованцем вдалося виїхати до Франції.

Вдалині від дому Степан отримав престижну блогерську нагороду в Каннах, а також зібрав 15 тисяч євро на їжу тваринам, які постраждали від війни в Україні.