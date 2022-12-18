Приїхав із подружкою: найвідоміший український кіт-блогер Степан повернувся до Харкова (фото)
До вторгнення Степан та його господиня Анна жили на Північній Салтівці. Цей район міста найбільше постраждав під час російських атак.
Український кіт-блогер Степан разом зі своєю господинею Ганною повернувся додому до Харкова. Відповідні фотографії та відео з'явилися в інстаграмі Степана.
На одному зі знімків із Харкова кіт Степан дивиться з вікна на сусідній будинок, який суттєво постраждав від російських обстрілів.
Як стало відомо, додому Степан повернувся не один, а зі своєю подружкою Стефанією, перші фотографії якої в особистому Instagram з'явилися 13 серпня.
Хазяйка тварин викладала фото та відео зі Львівського вокзалу і вже з потяга, коли парочка прямувала додому.
У сторіс також є кадр із Харківським залізничним вокзалом після прибуття у місті.
Евакуація кота Степана
До російського вторгнення кіт Степан жив на Північній Салтівці, яка під час російського обстрілу обласного центру постраждала найбільше. У березні в Instagram тварини майже два тижні не з'являлися нові записи. У коментарях багато хто цікавиться, куди пропав Степан, і чи все з ним гаразд.
Пізніше стало відомо, що Анні з вихованцем вдалося виїхати до Франції.
Вдалині від дому Степан отримав престижну блогерську нагороду в Каннах, а також зібрав 15 тисяч євро на їжу тваринам, які постраждали від війни в Україні.