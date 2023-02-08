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Стиль жизни

Японский кот Панчо прославился в Сети своей грустной мордочкой

грустный кот, кот из японии, кот панчо, печальный кот, коты, кошки
Фото: Instagram pancho0002 | Кот Панчо прославился благодаря выражению мордочки

Поклонники называют черно-белого Панчо "Самым грустным котом в мире".

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Меланхоличный кот Панчо, который проживает в Майдзуру, Япония, стал новой звездой соцсетей благодаря своей грустной мордочке. Обожающие его поклонники уже прозвали своего кумира "самым грустным котом в мире". Об этом пишет Daily Mail.

Его хозяйка, фотограф Акира Ямагучи отмечает, что, не смотря на печальную мордочку, Панчо — счастливый кот, который наслаждается жизнью вместе со своим другом Габаччо. Они спят вместе, играют, гуляют в саду и греются на солнце.

грустный кот, кот из японии, кот панчо, печальный кот, коты, кошки Fullscreen
Панчо и его друг Габаччо
Фото: Instagram pancho0002

Панчо живет со своей хозяйкой и ее детьми уже 13 лет. Она подобрала его на улице и дала ему новый дом и всю свою любовь.

"Все любят Панчо, и Панчо любит всех в ответ. Он очень хорошо ладит со всеми. Он очень избалован", — хозяйка рассказала, что ее питомец иногда отказывается фотографироваться, и убегает, едва она только наводит на него смартфон, или фотоаппарат.

Сейчас у Панчо и его компаньона Габаччо около ста тысяч поклонников в Instagram.

грустный кот, кот из японии, кот панчо, печальный кот, коты, кошки Fullscreen
Фото: Instagram pancho0002
грустный кот, кот из японии, кот панчо, печальный кот, коты, кошки Fullscreen
Фото: Instagram pancho0002
грустный кот, кот из японии, кот панчо, печальный кот, коты, кошки Fullscreen
Фото: Instagram pancho0002
грустный кот, кот из японии, кот панчо, печальный кот, коты, кошки Fullscreen
Фото: Instagram pancho0002
грустный кот, кот из японии, кот панчо, печальный кот, коты, кошки
грустный кот, кот из японии, кот панчо, печальный кот, коты, кошки
грустный кот, кот из японии, кот панчо, печальный кот, коты, кошки
грустный кот, кот из японии, кот панчо, печальный кот, коты, кошки

Напомним, самым популярным в Сети украинским котом является харьковский котик Степан. Он также прославился своей меланхоличной мордочкой и манерой сидеть, положив "локоть" на стол. Его популярность выросла, когда снимок с ним перепостила Бритни Спирс.

С начала войны Степан успел побывать в Монако и обзавестись подружкой по имени Стефания. Полосатую кошечку его хозяйка подобрала на улице в Ницце. Они ненадолго вернулись в Харьков, но снова отбыли во Львов.

А Фокус недавно писал о самых ласковых породах котов. Кошек обычно характеризуют как независимых и отстраненных, однако есть десять пород, представители которых необычайно ласковы со своими хозяевами.