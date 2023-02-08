Японский кот Панчо прославился в Сети своей грустной мордочкой

Поклонники называют черно-белого Панчо "Самым грустным котом в мире".

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Меланхоличный кот Панчо, который проживает в Майдзуру, Япония, стал новой звездой соцсетей благодаря своей грустной мордочке. Обожающие его поклонники уже прозвали своего кумира "самым грустным котом в мире". Об этом пишет Daily Mail.

Его хозяйка, фотограф Акира Ямагучи отмечает, что, не смотря на печальную мордочку, Панчо — счастливый кот, который наслаждается жизнью вместе со своим другом Габаччо. Они спят вместе, играют, гуляют в саду и греются на солнце.

[ + – ] Панчо и его друг Габаччо Фото: Instagram pancho0002

Панчо живет со своей хозяйкой и ее детьми уже 13 лет. Она подобрала его на улице и дала ему новый дом и всю свою любовь.

"Все любят Панчо, и Панчо любит всех в ответ. Он очень хорошо ладит со всеми. Он очень избалован", — хозяйка рассказала, что ее питомец иногда отказывается фотографироваться, и убегает, едва она только наводит на него смартфон, или фотоаппарат.

Сейчас у Панчо и его компаньона Габаччо около ста тысяч поклонников в Instagram.

Фото: Instagram pancho0002 Фото: Instagram pancho0002 Фото: Instagram pancho0002 Фото: Instagram pancho0002

Напомним, самым популярным в Сети украинским котом является харьковский котик Степан. Он также прославился своей меланхоличной мордочкой и манерой сидеть, положив "локоть" на стол. Его популярность выросла, когда снимок с ним перепостила Бритни Спирс.

С начала войны Степан успел побывать в Монако и обзавестись подружкой по имени Стефания. Полосатую кошечку его хозяйка подобрала на улице в Ницце. Они ненадолго вернулись в Харьков, но снова отбыли во Львов.

А Фокус недавно писал о самых ласковых породах котов. Кошек обычно характеризуют как независимых и отстраненных, однако есть десять пород, представители которых необычайно ласковы со своими хозяевами.