Кошка Тейлор Свифт вошла в топ-3 самых богатых домашних животных в мире (фото, видео)

Кошка певицы снимается в ее клипах, дорогой рекламе и собирает лайки в соцсетях.

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Оливия Бенсон, шотландская вислоухая кошка 33-летней американской певицы Тейлор Свифт, 11-кратной обладательницы престижнейшей музыкальной премии "Грэмми", находится на третьем месте в списке самых богатых домашних животных в мире, уступая только немецкой овчарке по имени Гюнтер VI из Италии и звезде Instagram Нале, сообщается в отчете All About Cats.

Состояние животного, которое набирает миллионы лайков в соцсети и снялось в нескольких музыкальных клипах Свифт и рекламе, сейчас оценивается в $97 миллионов.

Самым богатым животным в мире является Гюнтер VI, состояние которого оценивается в 500 миллионов долларов. Немецкая овчарка принадлежит корпорации Gunther Corporation, которая также управляет имуществом и состоянием собаки. Корпорация инвестировала в недвижимость, сделав Гюнтера VI супербогатым.

Нала – первая богачка среди кошек. Она стала сенсацией в социальных сетях после того, как ее владельцы Варисири Метачиттифан и Шеннон Эллис опубликовали ее фотографии из своего дома в Лос-Анджелесе.

Нала, помесь сиамской и табби, имеет собственный капитал в $100 миллионов и была взята парой из приюта для животных еще котенком.

Оливия Бенсон накопила свое состояние, создав линию товаров, а также появляясь во многих высокобюджетных рекламных кампаниях вместе со Свифт, в том числе для промо диетической колы в 2014 году.

Кошка также фигурирует в музыкальных клипах Свифта, в том числе для "Blank Space" и "Me!".

В 2020 году Свифт опубликовала фотографию кошки, сидящей с раздвинутыми ногами на диване, которая на ее странице в Instagram набрала более двух миллионов лайков.

Бенсон, Нала и Гюнтер VI обошли пятерых собак телеведущей Опры Уинфри. Сэди, Санни, Лорен, Лейла и Люк, которые принадлежат знаменитости, могут похвастаться состоянием в $30 миллионов. Среди других четырехлапых толстосумов – померанский шпиц Jiffpom ($25 миллионов), покойного Карла Лагерфельда Шупетт ($13 миллионов) и собака покойной актрисы Бетти Уайт, Понтиак ($5 миллионов). долларов.

Напомним, как живет кошка Шуппет после смерти Карла Лагерфельда.