"Нужна помощь": британка перепутала статую на вокзале с замерзающим человеком (фото)

Эмма Обан ехала в поезде, проходящем через Уокинг, Суррей, когда заметила покрытого снегом мужчину. Женщина сразу связалась с сотрудниками железнодорожной компании, которые рассказали ей, что это скульптура.

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В 2018 году в Великобритании Эмма Обан, работающая на телевидении, ошибочно приняла статую на железнодорожном вокзале за замерзающего человека и обратилась к персоналу с просьбой проверить его состояние. Об этом сообщает Daily Mail.

Британка связалась через Твиттер с South Western Railway и попросила проверить, все ли с ним в порядке.

"Здравствуйте, я только что ехала в поезде, проходящем через Уокинг. Мне показалось, что на платформе 1 на скамейке сидел мужчина, которому было очень плохо. Может ли персонал станции проверить, что с ним все в порядке?" — написала Эмма.

Британка связалась через Твиттер с South Western Railway и попросила проверить состояние мужчины Фото: Kennedy News & Media

Сотрудники железнодорожной компании ответили, спросив, где именно на платформе он находится, и женщина сообщила им, что человек сидит прямо под навесом. Однако ответ, который получила Эмма, был не таким, как она ожидала.

"Все в порядке, Эмма. Он постоянно находится на станции — это одна из серии скульптур в городе", — написали работники South Western Railway.

Скульптура сидящего мужчины Фото: Kennedy News & Media

Эмма признала свою ошибку и посмеялась над собой. Несмотря на это, пользователи соцсетей выразили благодарность женщине за ее отзывчивость и признались, что они сами также могли бы ошибиться, приняв скульптуру за живого человека.

Инцидент произошел в марте 2018 года, но твит до сих пор получает положительные отклики после того, как Эмма перепостила его в годовщину события.

"5 лет с этого безумного момента, он никогда не устареет", — написала на прошлой неделе девушка в Твиттере.

Ранее Фокус писал, что британка дожила до 108 лет благодаря алкогольным напиткам в обед. Женщина думает, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления.

Также сообщалось, что британка ест раз в неделю, чтобы прокормить шестерых кошек. Безработная Ясемн Каптан пьет мятный чай, чтобы утолить голод. Женщина говорит, что тратит 60 из 69 фунтов еженедельного пособия на своих домашних животных.