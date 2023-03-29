"Потрібна допомога": британка переплутала статую на вокзалі із людиною, що замерзає (фото)

Емма Обан їхала поїздом, що проходить через Вокінг, Суррей, коли помітила покритого снігом чоловіка. Жінка одразу зв'язалася із співробітниками залізничної компанії, які розповіли їй, що це скульптура.

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У 2018 році у Великобританії Емма Обан, яка працює на телебаченні, помилково прийняла статую на залізничному вокзалі за людину, що замерзає, і звернулася до персоналу з проханням перевірити його стан. Про це повідомляє Daily Mail.

Британка зв'язалася через Твіттер із South Western Railway і попросила перевірити, чи все з ним гаразд.

"Доброго дня, я тільки що їхала в поїзді, що проходить через Вокінг. Мені здалося, що на платформі 1 на лавці сидів чоловік, якому було дуже погано. Чи може персонал станції перевірити, чи з ним все гаразд?" — Написала Емма.

Британка зв'язалася через Твіттер із South Western Railway та попросила перевірити стан чоловіка Фото: Kennedy News & Media

Співробітники залізничної компанії відповіли, запитавши, де саме на платформі він знаходиться, і жінка повідомила, що людина сидить просто під навісом. Однак відповідь, яку отримала Емма, була не такою, як вона очікувала.

"Все гаразд, Емма. Він постійно знаходиться на станції — це одна із серії скульптур у місті", — написали працівники South Western Railway.

Скульптура чоловіка, що сидить Фото: Kennedy News & Media

Емма визнала свою помилку і посміялася з себе. Попри це, користувачі соцмереж висловили подяку жінці за її чуйність і зізналися, що вони самі могли б помилитися, прийнявши скульптуру за живу людину.

Інцидент стався у березні 2018 року, але твіт досі отримує позитивні відгуки після того, як Емма перепостила його на річницю події.

"5 років з цього божевільного моменту він ніколи не застаріє", — написала минулого тижня дівчина у Твіттері.

Раніше Фокус писав, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям на обід. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям та вмінню вибирати правильний час для їх вживання.

Також повідомлялося, що британка їсть раз на тиждень, щоб прогодувати шістьох кішок. Безробітна Ясемн Каптан п'є м'ятний чай, щоб угамувати голод. Жінка каже, що витрачає 60 із 69 фунтів щотижневої допомоги на своїх домашніх тварин.