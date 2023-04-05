"Воспринял плохо": в США блогер снимал пранк с незнакомцем, который выстрелил в него

Молодой американец Таннер Кук несколько дней боролся за свою жизнь в реанимации после того, как незнакомый мужчина выстрелил ему в живот. Мальчику пришлось принимать сильные лекарства, чтобы справиться с болью.

Related video

21-летний блогер Таннер Кук записывал розыгрыш для своего канала на YouTube в торговом центре Dulles Town Center, штат Вирджиния (США), когда незнакомец, которого он снимал, разозлился и выстрелил ему в живот. Об этом сообщает The Insider.

Американец попал в реанимацию после того, как пуля пробила ему печень. Он остается в больнице после операции. Отец парня, Джерами Кук, рассказал, что во время операции у его сына был удален желчный пузырь, и что мальчику пришлось принимать сильные лекарства, чтобы справиться с болью.

"Случилось так, что незнакомец обиделся и решил выстрелить в моего сына, потому что был оскорблен тем, что делал мой мальчик. Слишком много людей обижаются, не важно справедливо или нет, а затем выходят из-под контроля. Это просто отвратительно и ужасно. Как люди могут думать, что в мире, в котором мы живем, если ты обижен, то это дает тебе право стрелять", — рассказал Джерами Кук.

Таннер и его друг записывали видео розыгрыша возле Cheesecake Factory в фудкорте торгового центра Dulles Town Center, когда подозреваемый, Алан Коли, предположительно достал полуавтоматический пистолет и выстрелил в него. Полиция задержала стрелявшего в воскресенье 2 апреля в связи с инцидентом.

Алан Коли, предположительно достал полуавтоматический пистолет и выстрелил в подростка Фото: Loudoun County Sheriff's Office

Детектив, занимающийся этим делом, заявил, что в розыгрыше был задействован Google translate, и Кук задавал парню вопросы и держал телефон у его лица, а тот "не оценил этого".

Таннер Кук перенес операцию после перестрелки и заявил, что он разыгрывал шутку над Коули для своего YouTube-канала Classified Goons, на котором более 40 000 подписчиков. Пранк был снят на видео одним из друзей Кука и теперь эти кадры будут использованы прокурорами в качестве улик во время суда. Блогер заявил, что не намерен прекращать разыгрывать незнакомцев на своем канале.

Ранее Фокус писал, что в Австралии мужчина остался парализованным после того, как чихнул. Мужчина провел полгода в больнице и на реабилитации. После травмы прошло уже больше года, но он все еще не может даже стоять.

Также сообщалось, что в США подросток пережил 4 коллапса легких. Американец Дрейвен Хэтфилд считал, что курение вейпа просто модная тенденция, пока впервые не попал в больницу в 2021 году. Подросток пережил четыре коллапса легких и продолжает чувствовать боль.