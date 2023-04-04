Выкуривал по два-три вейпа в неделю: в США подросток пережил 4 коллапса легких (фото)

Американец Дрейвен Хэтфилд считал, что курение вейпа просто модная тенденция, пока впервые не попал в больницу в 2021 году. Подросток пережил четыре коллапса легких и продолжает чувствовать боль.

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19-летний Дрейвен Хэтфилд из Западной Вирджинии начал курить электронные сигареты, когда ему было 13. Из-за этого у него возникло много проблем со здоровьем, его легкие сжимались четыре раза. Об этом сообщает Ladbible.

Подросток считал, что это просто модная тенденция, но в октябре в 2021 года он попал в больницу из-за болей в груди и судорог. Врачи обнаружили у него пневмоторакс и он оставался в больнице на протяжении недели. В феврале 2022 года случился четвертый коллапс легкого. Подросток перенес операцию, во время которой ему удалили карманы из правого легкого.

"Это заставило меня понять, насколько опасным может быть вейпинг. Врач сказал, что мои легкие выглядели так, будто я выкуривал по три пачки сигарет в день не менее 30 лет. Я думал, что вейпинг лучше курения", — говорит 19-летний парень.

Подросток привык и стал выкуривать по два-три вейпа еженедельно Фото: коллаж Фокус

Дрейвен заявил, что начал курить, потому что заметил, что многие люди его возраста тоже курят. Он быстро привык и стал выкуривать по два-три вейпа еженедельно. Ему впервые стало плохо в 17 лет.

"Я до сих пор чувствую боль. Я никогда больше не прикоснусь к вейпу или сигаретам. Я уверен, что вейп причинил мне большой вред", — добавил мальчик.

Коллапс легкого (пневмоторакс) возникает, когда пространство вокруг легких заполняется воздухом, что принуждает легкие опускаться. В некоторых тяжелых случаях обе легкие могут полностью опуститься, что будет нуждаться в неотложной медицинской помощи. Коллапс легкого может случиться от тяжелой травмы грудной клетки, нарушения ее целостности или от таких действий, как дайвинг, курение, полеты либо пешие прогулки на большой высоте

Ранее Фокус писал, что ученые выяснили, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить пагубную привычку, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск получения опасных заболеваний.

Также сообщалось, что в Японии за курение на работе оштрафовали чиновника на 1,44 млн иен. За 14 лет службы на перекуры во время работы мужчина потратил 355 часов и 19 минут.