Викурював по два-три вейпи на тиждень: у США підліток пережив 4 колапси легень (фото)

Американець Дрейвен Хетфілд вважав, що куріння вейпу просто модна тенденція, доки вперше не потрапив до лікарні 2021 року. Підліток пережив чотири колапси легень і продовжує відчувати біль.

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19-річний Дрейвен Хетфілд із Західної Вірджинії почав курити електронні сигарети, коли йому було 13. Через це у нього виникло багато проблем зі здоров'ям, його легені стискалися чотири рази. Про це повідомляє Ladbible.

Підліток вважав, що це просто модна тенденція, але в жовтні 2021 року він потрапив до лікарні через біль у грудях та судоми. Лікарі виявили у нього пневмоторакс, і він залишався в лікарні протягом тижня. У лютому 2022 року сталося четверте стискання. Підліток переніс операцію, під час якої йому видалили кишені з правої легені.

"Це змусило мене зрозуміти, наскільки небезпечним може бути вейпінг. Лікар сказав, що мої легені виглядали так, ніби я викурював по три пачки цигарок на день не менше 30 років. Я думав, що вейпінг кращий за куріння", — каже 19-річний хлопець.

Підліток звик і почав викурювати по два-три вейпи щотижня Фото: колаж Фокус

Дрейвен заявив, що почав курити, бо помітив, що багато людей його віку теж палять. Він швидко звик і почав викурювати по два-три вейпи щотижня. Йому вперше стало погано у 17 років.

"Я досі відчуваю біль. Я ніколи більше не доторкнуся до вейпу чи сигарет. Я впевнений, що вейп завдав мені великої шкоди", — додав хлопчик.

Колапс легені (пневмоторакс) виникає, коли простір навколо легень заповнюється повітрям, що змушує легені опускатися. У деяких важких випадках обидві легені можуть повністю опуститися, що потребуватиме невідкладної медичної допомоги. Колапс легенів може статися від тяжкої травми грудної клітки, порушення її цілісності або від таких дій, як дайвінг, куріння, польоти або піші прогулянки на великій висоті

Раніше Фокус писав, що вчені з'ясували, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж рак. Курців закликають залишити згубну звичку, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик отримання небезпечних захворювань.

Також повідомлялося, що в Японії за куріння на роботі оштрафували чиновника на 1,44 млн єн. За 14 років служби на перекури під час роботи чоловік витратив 355 годин та 19 хвилин.