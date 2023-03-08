Час кидати палити. Вчені з'ясували, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж рак

Курців закликають кинути палити в День відмови від куріння, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Related video

Нове дослідження показує, що деменція є найнебезпечнішим захворюванням для людей старших за 55 років — небезпечнішим, ніж рак. Але тільки кожен п'ятий курець знає, що куріння підвищує ризик недоумства. Куріння не тільки викликає 16 видів раку, хвороби серця, інсульти й ХОЗЛ, а й підвищує ймовірність розвитку деменції. Отрути, що містяться в тютюні, ушкоджують кровоносні судини та вбивають клітини мозку й нейрони, збільшуючи ймовірність серцевого нападу, інсульту й деменції. Відмова від куріння покращує здоров'я мозку та знижує ймовірність розвитку деменції в будь-якому віці, пише NHS.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ліз Мак-Дональд, консультантка з відмови від куріння в лікарні Камберленда, сказала: "Ніколи не пізно кинути палити. Якщо ви зможете кинути палити, ви проживете довше та почуватиметеся краще. Неважливо, скільки вам років і як довго ви курите. Куріння може вплинути на кожну частину тіла — від вашої шкіри до вашого мозку. Він викликає інфаркти, інсульти й рак. Зазвичай очікується, що некурці проживуть на 10 років довше, ніж курці. Якщо ви кинете курити, ви почуватиметеся краще, проживете довше та зможете витрачати більше грошей. Ми не можемо змінити свій вік, але ми можемо знизити ризик недоумства, ніколи не пізно кинути палити".

Ось як ваше тіло відновлюється, коли ви кидаєте курити

Через 20 хвилин ваш пульс починає повертатись до норми.

Через 8 годин ваш рівень кисню відновлюється, а рівень шкідливого чадного газу в крові знижується наполовину.

Через 48 годин весь чадний газ вимивається. Ваші легені очищаються від слизу, а ваші почуття смаку та нюху покращуються.

Через 72 години, якщо ви помітили, що вам полегшало дихати, це означає, що ваші бронхи почали розслаблятися. Крім того, ваша енергія збільшуватиметься.

Через 2-12 тижнів ваша кров набагато краще прокачуватиметься до серця та м'язів, тому що ваш кровообіг покращиться.

Через 6 тижнів курці, які кидають палити, мають краще психічне здоров'я, ніж ті, хто курить. Одне дослідження показало, що переваги можна було побачити вже через шість тижнів, і вони зберігалися протягом кількох років після припинення прийому.

Через 3-9 місяців будь-який кашель, свистяче дихання або проблеми з диханням поліпшуватимуться в міру покращення функціонування легень.

Через 1 рік для вас будуть чудові новини! Ваш ризик серцевого нападу знизиться вдвічі порівняно з курцем.

Після 10 років ваш ризик смерті від раку легень знизиться вдвічі порівняно з курцем.

Факти про куріння

Якщо ви курите, ризик розвитку деменції набагато вищий.

Отрути в тютюні ушкоджують кровоносні судини та вбивають клітини головного мозку й нейрони, збільшуючи ймовірність серцевого нападу, інсульту й деменції.

Відмова від куріння покращує здоров'я мозку та знижує ймовірність розвитку деменції. Ніколи не пізно кинути палити — зупинка може запобігти або сповільнити розвиток деменції.

Використання допоміжних засобів для відмови від куріння підвищує ваші шанси кинути палити й робить вашу спробу кинути менш напруженою та успішнішою.

Вихід із гри дає вам можливість заощадити більше грошей. Якщо ви курите 10 сигарет на день, відмова від куріння може дати вам додаткові 40 фунтів стерлінгів на тиждень і 1600 фунтів стерлінгів на рік.

Відмова від куріння знижує стрес і тривогу за кілька тижнів, і ви почуваєтеся спокійніше. "Куріння допомагає в разі стресу" — лише міф.

Підтримка місцевих служб припинення куріння дає вам найкращі шанси на успіх, а лікарі загальної практики та фармацевти також можуть дати поради й підказки, які допоможуть вам кинути палити.

Раніше Фокус писав про те, як куріння викликає сплутаність свідомості і втрату пам'яті. Дослідники припускають, що пристрасть до сигарет може призвести до зниження когнітивних функцій у більш ранньому віці.