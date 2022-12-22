Небезпечна пристрасть. Куріння підвищує ризик втрати пам'яті та сплутаності свідомості

Дослідники припускають, що пристрасть до сигарет може призвести до зниження когнітивних функцій у більш ранньому віці.

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Про те, що куріння негативно впливає на людський організм, відомо давно. Однак тепер дослідники вважають, що пристрасть до сигарет може обернутися проблемами з пам'яттю і свідомістю навіть для людей середнього віку, пише Sofia News Agency.

Група вчених з Університету штату Огайо стала першими, хто вивчив взаємозв'язок між курінням та зниженням когнітивних функцій. Дослідження ґрунтується на опитуванні, яке складається з головного питання — чи відчуваєте ви погіршення, чи частішу втрату пам'яті та/або сплутаність свідомості.

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Результати ґрунтуються на більш ранніх дослідженнях, які виявили зв'язок між курінням, хворобою Альцгеймера та іншими формами деменції. Вчені припустили, що це може вказати на можливість виявлення проблем у більш ранньому віці.

За словами провідного автора дослідження Дженни Райчик, результати дослідження також є ще одним доказом того, що відмова від куріння корисна не лише для респіраторних та серцево-судинних причин, але загалом позитивно позначиться і на неврологічному здоров'ї людини.

За словами старшого автора дослідження доцента епідеміології Джеффрі Вінга, зв'язок, який вони з колегами виявили, є важливішим у віковій групі 45-59 років. Дослідники вважають, що відмова від куріння у цьому віці може принести користь для когнітивного здоров'я курців. До речі, вчені також зазначають, що вони не виявили аналогічного зв'язку в найстаршій віковій групі — передбачається, що більш рання відмова від куріння дає людям більше переваг.

Дані для дослідження взяті з національної системи епіднагляду за поведінковими факторами ризику у 2019 році. Під час дослідження вчені вивчили когнітивні функції нинішніх курців, тих, хто нещодавно кинув палити та тих, хто відмовився від куріння кілька років тому. Загалом у дослідженні взяли участь понад 136 тисяч осіб віком від 45 років та старших.

Вчені виявили, що зниження когнітивних функцій серед курців було майже в 1,9 раза вищим, ніж у тих, хто не палить, а у тих, хто кинув курити менш як 10 років тому, — у 1,5 раза вище, ніж у тих, хто не палить. У тих, хто кинув палити 10 і більше років тому показник зниження когнітивних функцій був трохи вищим, ніж у тих, хто не курить.

За словами Райчика, результати дослідження свідчать про те, що час, що минув з моменту відмови від шкідливої звички, відіграє ключову роль.

Дослідники зазначають, що це дослідження не підкріплене окремими тестами, проте воно показує тенденцію взаємозв'язку між курінням та зниженням когнітивних функцій у середньому віці. А надалі могло б бути використано у кампанії, спрямованій на боротьбу з курінням.

Раніше Фокус писав про те, що пристрасть діда до сигарет обернеться хворобами для онука.