Опасное пристрастие. Курение повышает риск потери памяти и спутанности сознания

Исследователи предполагают, что пристрастие к сигаретам может обернуться снижением когнитивных функций в более раннем возрасте.

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О том, что курение оказывает негативное влияние на человеческий организм известно давно. Однако теперь исследователи полагают, что пристрастие к сигаретам может обернуться проблемами с памятью и сознанием даже для людей среднего возраста, пишет Sofia News Agency.

Группа ученых из Университета штата Огайо стала первыми, кто изучил взаимосвязь между курением и снижением когнитивных функций. Исследование основывается на опросе, который состоит из главного вопроса — испытываете ли вы ухудшение или более частую потерю памяти и/или спутанность сознания.

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Результаты основаны на более ранних исследования, которые обнаружили связь между курением, болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Ученые предположили, что это может указать на возможность выявления проблем в более раннем возрасте.

По словам ведущего автора исследования Дженны Райчик, результаты исследования также являются еще одним доказательством того, что отказ от курения полезен не только для респираторных и сердечно-сосудистых причин, но в целом положительно отразится и на неврологическом здоровье человека.

По словам старшего автора исследования доцента эпидемиологии Джеффри Винга, связь, которую они с коллегами обнаружили, является более значимой в возрастной группе 45-59 лет. Исследователи полагают, что отказ от курения в этом возрасте может принести пользу для когнитивного здоровья курильщиков. К слову, ученые также отмечают, что они не обнаружили аналогичной связи в самой старшей возрастной группе — предполагается, что более ранний отказ от курения дает людям больше преимуществ.

Данные для исследования были взяты из национальной системы эпиднадзора за поведенческими Факторами риска в 2019 году. В ходе исследования ученые изучили когнитивные функции нынешних курильщиков, тех, кто недавно бросил курить и тех, кто отказался от курения несколько лет назад. В общей сложности в исследовании приняли участие более 136 тысяч человек в возрасте от 45 лет и старше.

Ученые обнаружили, что снижение когнитивных функций среди курильщиков было почти в 1,9 раз выше, чем у некурящих, а у тех, кто бросил курить менее 10 лет назад — в 1,5 раз выше, чем у некурящих. У тех, кто бросил курить 10 и больше лет назад показатель снижения когнитивных функций был немногим выше, чем у тех, кто не курит.

По словам Райчик, результаты исследования свидетельствуют о том, что время, прошедшее с момента отказа от вредной привычки, играет ключевую роль.

Исследователи отмечают, что данное исследование не было подкреплено отдельными тестами, однако оно показывает тенденцию взаимосвязи между курением и снижением когнитивных функций в среднем возрасте. А в дальнейшем могло бы быть использовано в кампании, направленной на борьбу с курением.

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