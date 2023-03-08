Пора бросать курить. Ученые выяснили, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака

Курильщиков призывают бросить курить в День отказа от курения, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

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Новое исследование показывает, что деменция является наиболее опасным заболеванием для людей старше 55 лет — опаснее, чем рак. Но только каждый пятый курильщик знает, что курение повышает риск слабоумия. Курение не только вызывает 16 видов рака, болезни сердца, инсульты и ХОБЛ, но и повышает вероятность развития деменции. Яды, содержащиеся в табаке, повреждают кровеносные сосуды и убивают клетки мозга и нейроны, увеличивая вероятность сердечного приступа, инсульта и деменции. Отказ от курения улучшает здоровье мозга и снижает вероятность развития деменции в любом возрасте, пишет NHS.

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Лиз Макдональд, консультант по отказу от курения в больнице Камберленда, сказала: "Никогда не поздно бросить курить. Если вы сможете бросить курить, вы проживете дольше и почувствуете себя лучше. Неважно, сколько вам лет и как долго вы курите. Курение может повлиять на каждую часть тела от вашей кожи до вашего мозга. Он вызывает инфаркты, инсульты и рак. Обычно ожидается, что некурящие проживут на 10 лет дольше, чем курильщики. Если вы бросите курить, вы почувствуете себя лучше, проживете дольше и сможете тратить больше денег. Мы не можем изменить свой возраст, но мы можем снизить риск слабоумия, никогда не поздно бросить курить".

Вот как ваше тело восстанавливается, когда вы бросаете курить

Через 20 минут ваш пульс начинает возвращаться к норме.

Через 8 часов ваш уровень кислорода восстанавливается, а уровень вредного угарного газа в крови снижается наполовину.

Через 48 часов весь угарный газ вымывается. Ваши легкие очищаются от слизи, а ваши чувства вкуса и обоняния улучшаются.

Через 72 часа, если вы заметили, что вам стало легче дышать, это значит, что ваши бронхи начали расслабляться. Кроме того, ваша энергия будет увеличиваться.

Через 2-12 недель ваша кровь будет намного лучше прокачиваться к сердцу и мышцам, потому что ваше кровообращение улучшится.

Через 6 недель курильщики, которые бросают курить, имеют лучшее психическое здоровье, чем те, кто продолжает курить. Одно исследование показало, что преимущества можно было увидеть уже через шесть недель и они сохранялись даже в течение нескольких лет после прекращения приема.

Через 3-9 месяцев любой кашель, свистящее дыхание или проблемы с дыханием будут улучшаться по мере улучшения функции легких.

Через 1 год для вас будут отличные новости! Ваш риск сердечного приступа снизится вдвое по сравнению с курильщиком.

После 10 лет ваш риск смерти от рака легких снизится вдвое по сравнению с курильщиком.

Факты о курении

Если вы курите, риск развития деменции намного выше.

Яды в табаке повреждают кровеносные сосуды и убивают клетки головного мозга и нейроны, увеличивая вероятность сердечного приступа, инсульта и деменции.

Отказ от курения улучшает здоровье мозга и снижает вероятность развития деменции. Никогда не поздно бросить курить — остановка может предотвратить или замедлить развитие деменции.

Использование вспомогательных средств для отказа от курения повышает ваши шансы бросить курить и делает вашу попытку бросить курить менее напряженной и более успешной.

Выход из игры дает вам возможность сэкономить больше денег. Если вы выкуриваете 10 сигарет в день, отказ от курения может дать вам дополнительные 40 фунтов стерлингов в неделю и 1600 фунтов стерлингов в год.

Отказ от курения снижает стресс и тревогу через несколько недель, и вы чувствуете себя спокойнее. "Курение помогает при стрессе" — всего лишь миф.

Поддержка местных служб по прекращению курения дает вам наилучшие шансы на успех, а врачи общей практики и фармацевты также могут дать советы и подсказки, которые помогут вам бросить курить.

Ранее Фокус писал о том, как курение вызывает спутанность сознания и потерю памяти. Исследователи предполагают, что пристрастие к сигаретам может обернуться снижением когнитивных функций в более раннем возрасте.