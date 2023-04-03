"Борг відданості": у Японії за куріння на роботі оштрафували чиновника на 1,44 млн єн

За 14 років служби на перекури під час роботи чоловік витратив 355 годин та 19 хвилин.

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У префектурі Осаки 61-річний директор департаменту, ім'я якого не розголошується, порушив трудову етику відповідно до Закону Японії про місцеву державну службу. Він оштрафований за куріння на робочому місці. Про це повідомляє Next Shark.

20 березня влада Осаки оштрафувала державного службовця та двох його колег із фінансового департаменту префектури за те, що вона курила під час роботи, попри попередження про заборону. Влада примусово скоротила чиновнику зарплату на 10% протягом шести місяців.

61-річного директора департаменту звинуватили у порушенні "боргу відданості", передбаченого японським законом про місцеву державну службу. Чоловік був оштрафований на 1,44 мільйона єн (близько 10 900 доларів США) за те, що курив на роботі понад 4500 разів за 14 років. Видання зазначає, що він витратив 355 годин та 19 хвилин.

В Осаці повну заборону на куріння цигарок у державних установах було запроваджено у 2008 році Фото: Unsplash

В Осаці повну заборону на куріння цигарок у державних установах було запроваджено у 2008 році. Державним службовцям більше не дозволяється курити у робочий час, заборона почала діяти у 2019 році.

Раніше Фокус писав, що у Японії депутата-ютубера позбавили мандата за систематичні прогули. Японський ютубер GaaSyy, який прославився тим, що ділився плітками про знаменитостей, був виключений з японського парламенту після семи місяців роботи за те, що ніколи не був на роботі.

Також повідомлялося, що чоловіка посадили у в'язницю за календар із глузуванням над королем. Жителя Таїланду заарештували за продаж календарів, які містили ілюстрації качок у королівських регаліях. У країні за образу короля та членів його сім'ї належить від 3 до 15 років в'язниці.