"Долг преданности": в Японии за курение на работе оштрафовали чиновника на 1,44 млн иен

За 14 лет службы на перекуры во время работы мужчина потратил 355 часов и 19 минут.

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В префектуре Осаки 61-летний директор департамента, чье имя не разглашается, нарушил трудовую этику в соответствии с Законом Японии о местной государственной службе. Он оштрафован за курение на рабочем месте. Об этом сообщает Next Shark.

20 марта власти Осаки оштрафовали государственного служащего и двух его коллег из финансового департамента префектуры за то, что они курили во время работы, несмотря на предупреждения о запрете. Власти принудительно сократили чиновнику зарплату на 10% в течение шести месяцев.

61-летний директор департамента был обвинен в нарушении "долга преданности", предусмотренного японским законом о местной государственной службе. Мужчина был оштрафован на 1,44 миллиона иен (около 10 900 долларов США) за то, что курил на работе более 4500 раз за 14 лет. Издание отмечает, что он потратил 355 часов и 19 минут.

В Осаке полный запрет на курение сигарет в государственных учреждениях был введен в 2008 году Фото: Unsplash

В Осаке полный запрет на курение сигарет в государственных учреждениях был введен в 2008 году. Государственным служащим больше не разрешается курить в рабочее время, запрет начал действовать в 2019 году.

Ранее Фокус писал, что в Японии депутата-ютубера лишили мандата за систематические прогулы. Японский ютубер GaaSyy, прославившийся тем, что делился сплетнями о знаменитостях, был исключен из японского парламента после семи месяцев работы за то, что никогда не являлся на работу.

Также сообщалось, что мужчину посадили в тюрьму за календарь с насмешками над королем. Жителя Таиланда арестовали за продажу календарей, которые содержали иллюстрации уток в королевских регалиях. В стране за оскорбление короля и членов его семьи полагается от 3 до 15 лет тюрьмы.