Неприкасаемая монархия: мужчину посадили в тюрьму за календарь с насмешками над королем

Жителя Таиланда арестовали за продажу календарей, которые содержали иллюстрации уток в королевских регалиях. В стране за оскорбление короля и членов его семьи полагается от 3 до 15 лет тюрьмы.

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Жителя Таиланда посадили в тюрьму на два года за продажу календарей с сатирическими комментариями и резиновыми утками в королевских регалиях, что, по мнению обвинителей, порочило монархию. Об этом сообщает BBC News.

Наратхорн Чотманконгсин, 26 лет, был осужден за оскорбление тайского короля. Он входит в число примерно двухсот человек, которые были арестованы в соответствии с законами об оскорблении чести и достоинства.

Резиновая утка была символом продемократических протестов в Таиланде. Активисты широко использовали этот символ на демонстрациях, где они призывали к преобразованиям структуры правления и реформам монархии.

Наратхорн был арестован в декабре 2020 года за продажу календарей на продемократической странице Facebook Ratasadon. Политическая сатира содержала иллюстрации уток в королевских регалиях и противоречивые подписи. Прокуроры утверждали, что изображения и описания высмеивают и порочат короля Маха Вачиралонгкорна.

[ + – ] Календарь, из-за которого мужчина оказался в тюрьме за клевету на монархию Фото: The Telegraph

Во вторник, 7 марта, суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, но затем смягчил приговор до двух лет.

В Таиланде за оскорбление короля, членов его семьи и института монархии по статье 112 местного уголовного кодекса полагается от 3 до 15 лет тюрьмы. Подать жалобу вправе не только двор или власти, но любой верноподданный.

Организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что приговор показал, что власти Таиланда наказывают любую деятельность, которая, по их мнению, оскорбляет монархию.

"Этот случай посылает сигнал всем тайцам и всему миру, что Таиланд все дальше уходит от того, чтобы стать демократическим государством, уважающим права человека, а не приближается к этому", — сказала директор HRW в Азии Элейн Пирсон.

Молодежные протесты, вспыхнувшие в Таиланде в июле 2020 года и продолжавшиеся в 2021 году, шокировали консервативных роялистов. Впервые молодые активисты потребовали реформ могущественной монархии страны и во время своих уличных митингов открыто высмеивали членов королевской семьи.

[ + – ] Гигантские надувные утки стали характерной чертой протестов Фото: AP Photo via Kompas.com

Гигантские надувные утки стали характерной чертой протестов. Их привнесли, чтобы добавить элемент веселья и насмешки в ответ на жесткую тактику подавления беспорядков, применяемую полицией.

Ранее Фокус также писал о том, что министр иностранных дел Словакии Растислав Качер нецензурно обругал главу правительства Венгрии Виктора Орбана за его пророссийскую позицию. Он заявил, что для коллаборационистов Путина у него есть только одно послание: "Иди на х*й".

Также сообщалось, что нигерийский политик арестован с крупной суммой накануне выборов. На предыдущих выборах политиков обвиняли в подтасовке результатов голосования путем покупки голосов.