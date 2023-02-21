Жалко и отвратительно: глава МИД Словакии публично обматерил Орбана из-за войны в Украине

Недовольство Растислава Качера вызвали фраза премьер-министра Венгрии о том, что Европа должна прекратить поддерживать украинских военных, так как это "личный конфликт" россиян и украинцев.

Related video

Глава Министерства иностранных дел Словакии Растислав Качер нецензурно обругал главу правительства Венгрии Виктора Орбана за его пророссийские политические симпатии и за позицию относительно войны в Украине. Он сделал это в посте на своей странице в Фейсбуке.

Политик на своей странице в соцсетях написал пост, посвященный ситуации в мире, которая сложилась из-за российско-украинской войны. В частности, Качер отреагировал на слова Орбана о том, что происходящее в Украине — "не наша война".

"На выходных их карпатский пророк (имеется в виду премьер-министр Венгрии, — ред.) разглагольствовал о том, что это не наша война. То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Как отвратительно. Как жалко. Как ни по-христиански", — написал министр иностранных дел Словакии.

Кроме того дипломат раскритиковал экс-премьера Словакии Роберта Фицо.

По словам Качера, бывший глава правительства "хочет путинского мира, как Орбан".

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет миру ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание:Иди на х *й", — завершил свой пост главный дипломат Словакии.

Война России с Украиной: какую позицию занял Растислав Качер

Глава МИД Словакии считает, что как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и уедут домой, в тот же момент другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир.

Качер также вспомнил в своем посте 2014 год и захват российскими военными Крымского полуострова.

"Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия. Сначала она снабжала им "зеленых человечков". Они не были россиянами, а если и были, то только в отпуске в Украине. Они открыто нападают и снабжают оружие в Украину уже год", — написал дипломат.

Напомним, в конце января глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "ничейной землей" и сравнил ее с Афганистаном. Он также заявил, что время в войне играет на стороне России, а Запад не сможет победить.

Фокус также писал, что в конце декабря МИД Украины раскритиковал Орбана за слова о войне. Украинские дипломаты заявили – если Будапешт действительно хочет мира, то должен использовать свои тесные связи с РФ. А не призывать США прекратить поставки оружия ВСУ.