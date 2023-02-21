Шкода й огидно: глава МЗС Словаччини публічно обматюкав Орбана через війну в Україні

Невдоволення Растислава Качера викликала фраза прем'єр-міністра Угорщини про те, що Європа має припинити підтримувати українських військових, бо це є "особистий конфлікт" росіян та українців.

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Глава Міністерства закордонних справ Словаччини Растислав Качер нецензурно вилаяв главу уряду Угорщини Віктора Орбана за його проросійські політичні симпатії та за позицію щодо війни в Україні. Він зробив це у дописі на своїй сторінці у фейсбуці.

Політик на своїй сторінці в соцмережах написав допис, присвячений ситуації у світі, що склалася через російсько-українську війну. Зокрема, Качер відреагував на слова Орбана про те, що те, що відбувається в Україні, — "не наша війна".

"На вихідних їх карпатський пророк (мається на увазі прем'єр-міністр Угорщини, — ред.) розголошував про те, що це не наша війна. Тобто нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Як огидно. Як шкода. Як не по-християнськи", — написав міністр закордонних справ Словаччини.

Крім того, дипломат розкритикував експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

За словами Качера, колишній глава уряду "хоче путінського світу, як Орбан".

"Для колабораціоністів Путіна, й особливо для наших у Карпатському басейні та високогір'ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є лише одне послання: Йди на х*й", — завершив свій допис головний дипломат Словаччини.

Війна Росії з Україною: яку позицію зайняв Растислав Качер

Глава МЗС Словаччини вважає, що щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі та поїдуть додому, водночас інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані й настане мир.

Качер також згадав у своєму дописі 2014 рік і захоплення російськими військовими Кримського півострова.

"Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія. Спочатку вона постачала їм "зелених чоловічків". Вони не були росіянами, а якщо й були, то лише у відпустці в Україні. Вони відкрито нападають і постачають зброю в Україну вже рік", — написав дипломат.

Нагадаємо, наприкінці січня глава уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "нічийною землею" та порівняв її з Афганістаном. Він також заявив, що час у війні грає на стороні Росії, а Захід не зможе перемогти.

Фокус також писав, що наприкінці грудня МЗС України розкритикувало Орбана за слова про війну. Українські дипломати заявили — якщо Будапешт справді хоче миру, то має використати свої тісні зв'язки з РФ. А не закликати США припинити постачання зброї ЗСУ.