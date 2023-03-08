Недоторканна монархія: чоловіка посадили до в'язниці за календар із глузуванням над королем

Жителя Таїланду заарештували за продаж календарів, які містили ілюстрації качок у королівських регаліях. У країні за образу короля і членів його сім'ї передбачено від 3 до 15 років в'язниці.

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Жителя Таїланду посадили у в'язницю на два роки за продаж календарів із сатиричними коментарями та гумовими качками в королівських регаліях, що, на думку обвинувачів, паплюжило монархію. Про це повідомляє BBC News.

Наратхорн Чотманконгсін, 26 років, був засуджений за образу тайського короля. Він входить до переліку приблизно двохсот осіб, яких було заарештовано відповідно до законів про образу честі та гідності.

Гумова качка була символом продемократичних протестів у Таїланді. Активісти широко використовували цей символ на демонстраціях, де вони закликали до перетворень структури правління і реформ монархії.

Наратхорн був заарештований у грудні 2020 року за продаж календарів на продемократичній сторінці Facebook Ratasadon. Політична сатира містила ілюстрації качок у королівських регаліях і суперечливі підписи. Прокурори стверджували, що зображення й описи висміюють і паплюжать короля Маха Вачиралонгкорна.

[ + – ] Календар, через який чоловік опинився у в'язниці за наклеп на монархію Фото: The Telegraph

У вівторок, 7 березня, суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі, але потім пом'якшив вирок до двох років.

У Таїланді за ображання короля, членів його сім'ї та інституту монархії за статтею 112 місцевого кримінального кодексу передбачено від 3 до 15 років в'язниці. Подати скаргу має право не тільки двір або влада, а й будь-який вірнопідданий.

Організація Human Rights Watch (HRW) заявила, що вирок показав, що влада Таїланду карає будь-яку діяльність, яка, на їхню думку, ображає монархію.

"Цей випадок посилає сигнал усім тайцям і всьому світові, що Таїланд дедалі далі відходить від того, щоб стати демократичною державою, яка поважає права людини, а не наближається до цього", — сказала директорка HRW в Азії Елейн Пірсон.

Молодіжні протести, що спалахнули в Таїланді в липні 2020 року і тривали в 2021 році, шокували консервативних роялістів. Уперше молоді активісти зажадали реформ могутньої монархії країни і під час своїх вуличних мітингів відкрито висміювали членів королівської сім'ї

[ + – ] Гігантські надувні качки стали характерною рисою протестів Фото: AP Photo via Kompas.com

Гігантські надувні качки стали характерною рисою протестів. Їх принесли, щоб додати елемент веселощів і глузування у відповідь на жорстку тактику придушення заворушень, застосовувану поліцією.

Раніше Фокус також писав про те, що міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер нецензурно вилаяв голову уряду Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Він заявив, що для колабораціоністів Путіна він має лише одне послання: "Йди на х*й".

Також повідомлялося, що нігерійського політика заарештовано з великою сумою напередодні виборів. На попередніх виборах політиків звинувачували у підтасовуванні результатів голосування шляхом купівлі голосів.