Цілі пачки грошей: нігерійського політика заарештовано з великою сумою напередодні виборів

На попередніх виборах політиків звинувачували у підтасовуванні результатів голосування шляхом купівлі голосів.

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Нігерійського політика Чіньєра Ігве заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей після того, як за день до загальних виборів був спійманий з готівкою в розмірі 498 100 доларів США. Цілі пачки валюти знайшла поліція в його машині. Про це повідомляє BBC.

Співробітники правоохоронних органів зазначають, що в нього був список людей, яким він мав передати гроші.

Нігерія зовсім нещодавно випустила нові банкноти, частково для того, щоб політикам було складніше накопичувати великі суми грошей для підкупу виборців. Однак у зверненні знаходиться недостатня кількість нових купюр, що призвело до загального гніву та розчарування. Люди годинами стоять у чергах банків, щоб отримати готівку, часто безуспішно, а деякі навіть нападають на банки.

Майже 40% нігерійців не мають банківських рахунків і тому покладаються на готівку на купівлю продуктів харчування та інших повсякденних потреб.

У своєму повідомленні в твітері поліція штату Ріверс, де було заарештовано політика, закликала всіх учасників виборів і політичні партії суворо дотримуватися положень "Закону про вибори та інших відповідних законів".

[ + – ] У нього був список людей, яким він мав передати гроші

Чіньєр Ігве, який представляє частину південного міста Порт-Харкоут, поки що ніяк не прокоментував це питання.

За прогнозами, вибори будуть найконкурентнішими з моменту закінчення воєнного правління в 1999 році, й три кандидати — Атіку Абубакар від НДП, Пітер Обі від Лейбористської партії та Бола Тінубу від керівної ВК — розглядаються як потенційні переможці.

Нагадаємо, у травні 2022-го року Фокус писав, що в Нігерії зафіксовано перший випадок смерті людини від віспи мавп. Від вірусу помер 40-річний місцевий житель із супутніми захворюваннями, який приймав імунодепресанти. Лабораторне спостереження за вірусом продовжується.

Також раніше повідомлялося, що нігерійський принц із зовнішністю моделі рятував хворих на COVID-19. Про своє королівське походження лікар волів не поширюватися, повністю віддаючись роботі та пацієнтам.