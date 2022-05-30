Віспа мавп: у Нігерії зафіксовано перший випадок смерті людини

Як повідомляє Нігерійський центр із контролю за захворюваннями, від вірусу помер 40-річний місцевий житель із супутніми захворюваннями, який вживав імунодепресанти. Лабораторне спостереження за вірусом продовжується.

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Перший випадок смерті від мавпячої віспи зафіксовано у Нігерії. Про це повідомляється на сайті Нігерійського центру профілактики та контролю захворювань (NCDC).

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"За даними на 29 травня підтверджено 21 випадок, з яких один летальний", — уточнюється в повідомленні.

Як стало відомо, помер 40-річний місцевий житель із супутніми захворюваннями, який вживав імунодепресанти.

Геномне спостереження за вірусом продовжується в лабораторії NCDC в Абуджі. Наразі підтверджено, що всі випадки захворювання спричинені західноафриканським різновидом вірусу віспи мавп.

[ + – ] В Україні також очікують виявлення випадків захворювання, але спалаху вдасться уникнути Фото: CDC

Як повідомляється на сайті, серед 21 зареєстрованого цьогоріч випадку не було свідчень якогось нового або незвичайного передавання вірусу, а також документально підтверджених змін його клінічних проявів, враховуючи симптоми, профіль і вірулентність.

Перший випадок зараження людини вірусом віспи було зафіксовано ще в 1970 році в Демократичній Республіці Конго (раніше Заїр). У травні цього року нові випадки зараження зафіксовані у багатьох країнах світу. Найбільше хворих зареєстровано у Великій Британії, Іспанії та Португалії.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про "помірні ризики" для здоров'я населення на глобальному рівні. Проте у ВООЗ вважають, що ситуація може змінитись.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін припускає, що в нашій країні згодом також будуть виявлені випадки віспи мавп. Проте спалах цього захворювання в Україні малоймовірний.