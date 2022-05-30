Оспа обезьян: в Нигерии зафиксирован первый случай смерти человека

Как сообщает Нигерийский центр по контролю за заболеваниями, от вируса скончался 40-летний местный житель с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты. Лабораторное наблюдение за вирусом продолжается.

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Первый случай смерти от обезьяньей оспы зафиксирован в Нигерии. Об этом сообщается на сайте Нигерийского центра профилактики и контроля заболеваний (NCDC).

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"По данным на 29 мая подтвержден 21 случай, из которых один летальный", — уточняется в сообщении.

Как стало известно, умер 40-летний местный житель с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты.

Геномное наблюдение за вирусом продолжается в лаборатории NCDC в Абудже. На данный момент подтверждено, что все случаи заболевания вызваны западноафриканской разновидностью вируса оспы обезьян.

[ + – ] В Украине также ожидают выявление случаев заболевания, но вспышки получится избежать. Фото: CDC

Как сообщается на сайте, среди 21 зарегистрированного в этом году случая не было свидетельств какой-либо новой или необычной передачи вируса, а также документально подтвержденных изменений его клинических проявлений, включая симптомы, профиль и вирулентность.

Первый случай заражения человека вирусом оспы был выявлен еще в 1970 году в Демократической Республике Конго (ранее Заир). В мае этого года новые случаи заражения зафиксированы во множестве стран мира. Больше всего больных зарегистрировано в Великобритании, Испании и Португалии.

Всемирная организация здравоохранения сообщила об "умеренных рисках" для здоровья населения на глобальном уровне. Однако в ВОЗ считают, что ситуация может измениться.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предполагает, что у нас в стране со временем также будут выявлены случаи оспы обезьян. Тем не менее, вспышка этого заболевания в Украине маловероятна.