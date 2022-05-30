Обезьянья оспа: ВОЗ оценил вероятность новой мировой пандемии

Организация сообщает об "умеренном риске" для здоровья населения на глобальном уровне, но ситуация может может измениться.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 29 мая заявила, что обезьянья оспа на глобальном уровне представляет собой "умеренный риск" для здоровья населения. Заявление было сделано после того, как случаи заболевания были зарегистрированы в странах, где эта болезнь обычно не встречается. Об этом сообщает издание Reuters.

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Однако ситуация может измениться в том случае, если вирус закрепится в качестве патогена для маленьких детей и людей с проблемами иммунитета.

"Риск для здоровья населения может стать высоким, если этот вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди групп с повышенным риском тяжелых заболеваний, таких как маленькие дети и люди с иммуносупрессией", — заявили в организации.

Также сообщается, что на сегодняшний день ВОЗ не располагает сведениями о летальных исходах. По состоянию на 26 мая было зарегистрировано 257 подтвержденных случаев заражения обезьяньей оспой и 120 подозрительных случаев в 23 государствах, которые не являются эндемичными для этого вируса.

Внезапное появление оспы обезьян сразу в нескольких неэндемичных странах предполагает незамеченную передачу вируса в последнее время. В связи с этим в ООН заявили, что рассчитывает выявить больше случаев оспы по мере расширения эпиднадзора в странах, где заболевание обычно не обнаруживается, и в скором времени предоставит странам дополнительные рекомендации и рекомендации о том, как уменьшить распространение вируса.

"Подавляющее большинство зарегистрированных на сегодняшний день случаев не имеют установленных связей с эндемичными районами и были выявлены в рамках первичной медицинской помощи или услуг по охране сексуального здоровья", — говорится в сообщении агентства ООН.

Как распространяется обезьянья оспа?

Эксперты считают, что нынешняя вспышка обезьяньей оспы распространяется через тесный, интимный контакт с кожей человека, у которого наблюдается характерная сыпь.

"Сейчас, похоже, происходит то, что вирус попал в среду людей в генитальной форме, и распространяется, как и инфекции, передающиеся половым путем, что усилило ее распространение по всему миру", — считает специалист ВОЗ по инфекционным заболеваниям Дэвид Хейманн.

Чтобы обезопасить себя от заражения оспой необходимо избегать тесного личного контакта с инфицированными людьми. А тем, кто подозревает у себя заражение вирусом, следует немедленно изолироваться и обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что возникновение вспышки обезьяньей оспы в Украине маловероятно. По словам заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина, украинские специалисты знают, как проводить эпидемиологическое расследование и как лечить болезнь и локализовать ее распространение.

В Европе растущее число случаев заболевания оспой вызвало у специалистов по заболеваниям вопросы о характере передачи инфекции. По данным Центра по контролю и профилактики заболеваний, многие недавно выявленные заболевания оспой обезьян связаны с мужчинами, которые имели сексуальный контакт с представителем своего пола.