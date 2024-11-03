Мегаполисы будет не узнать: ученые рассказали, как COVID-19 изменит вид многих городов

Хотя пандемия COVID-19 завершилась уже относительно давно, ее последствия продолжают всплывать как в нашей личной жизни, так и на более глобальных уровнях. Так, ученые считают, что она навсегда изменит то, как будут строиться и развиваться большие города.

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Новое исследование показывает, что даже спустя годы после начала и завершения пандемии COVID-19 многие жители проводят дома значительно больше времени, чем до нее, что может привести к изменениям в структуре городов и городских районов. Таким образом, опасный вирус, парализовавший жизнь на планете на некоторое время не только перестроил наши графики и привычки, но буквально может перекроить города, пишет Cosmos.

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В недавнем исследовании, опубликованном в Journal of the American Planning Association, сообщается, что еще в 2023 году люди проводили вне дома примерно на 51 минуту меньше времени, чем до 2020 года. Кроме того, время ежедневных поездок сократилось примерно на 12 минут, что свидетельствует о снижении зависимости от транспорта при выполнении работы и поручений. В исследовании проанализированы данные более 34 000 участников Американского опроса об использовании времени за 2019, 2021, 2022 и 2023 годы. Этот масштабный анализ показал, что первоначальные изменения, произошедшие в 2021 году, а именно резкое сокращение внедомашних занятий и поездок, в основном сохранились.

Участники стали тратить меньше времени на 10 из 12 видов деятельности вне дома, включая культурные мероприятия, покупки и поездки на работу, при этом увеличив время на 13 из 16 видов деятельности дома, таких как физические упражнения и удаленная работа. Авторы исследования подчеркивают, что такие изменения в поведении могут привести к перестройке городского планирования, предполагая потенциальный отход от ориентированных на бизнес городских центров в пользу пространств, предназначенных для удовлетворения жилищных потребностей и отдыха.

Авторы также предполагают, что с уменьшением количества людей, ежедневно совершающих поездки на работу, города могут сосредоточиться на том, чтобы стать центрами потребления, развлечений и отдыха, а не производства. "Градостроители могут поддержать этот экономический сдвиг, пересмотрев планы землепользования, чтобы уменьшить количество офисов и связанных с ними коммерческих объектов", — говорится в исследовании, и вместо этого ученые призывают отдать предпочтение многоквартирному жилью и местам отдыха.

Исследование также выступает за переосмысление транспортной политики, поскольку традиционные инвестиции в городские магистрали и расширение пригородных железных дорог могут оказаться уже не столь необходимыми, если пиковый спрос на поездки продолжит снижаться. Вместо этого ученые утверждают, что ресурсы могут быть перенаправлены на повышение безопасности пешеходов и велосипедистов и поддержку транспорта для малообеспеченных групп населения, что позволит более эффективно удовлетворять меняющиеся потребности городских жителей.

Если эта тенденция сохранится, в городах может увеличиться количество небольших плотных жилых комплексов, которые предпочитают молодые жители с низким уровнем дохода, которым выгодно иметь доступ к городским удобствам без необходимости ездить на работу. Города будут все больше ориентироваться на общественный образ жизни, уделяя больше внимания общественным пространствам, пешеходной инфраструктуре и безопасности, считают исследователи.

Недавний опрос Pew Research Center также показал, что многие американцы по-прежнему предпочитают гибридные или удаленные формы работы, причем почти 60% сотрудников, имеющих возможность удаленного доступа, отдают предпочтение таким моделям. Этот сдвиг в сторону гибкого графика работы в сочетании со снижением активности вне дома подтверждает выводы исследования о потенциальных долгосрочных изменениях в городской инфраструктуре из-за прошедшей пандемии.

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