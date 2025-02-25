Съели летучую мышь: неизвестная болезнь в Конго убивает за 48 часов

Таинственный недуг убил уже 53 человека, а с января было зарегистрировано 419 случаев болезни.

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Неизвестная болезнь унесла жизни более 50 человек на северо-западе Конго. По данным врачей на месте и Всемирной организации здравоохранения интервал между появлением симптомов и смертью в большинстве случаев составил 48 часов. Об этом сообщает АР.

Таинственная болезнь в Конго убивает за 48 часов

"Именно эта скорость действительно нас беспокоит", — рассказал журналистам Серж Нгалебато, медицинский директор больницы Бикоро в Конго.

Последняя вспышка заболевания в Демократической Республике Конго началась 21 января, было зарегистрировано 419 случаев, в том числе 53 случая смерти.

По данным Африканского офиса ВОЗ, первая вспышка в городе Болоко началась после того, как трое детей съели летучую мышь и умерли в течение 48 часов из-за симптомов геморрагической лихорадки.

Врачей беспокоят болезни, передающиеся от диких животных к людям, особенно в тех регионах, где это обычное дело. Число вспышек таких неизвестных недугов в Африке выросло более чем на 60% за последнее десятилетие, заявляла ВОЗ в 2022 году.

По данным организации, после того, как 9 февраля в городе Бомате началась вторая вспышка нынешней загадочной болезни, образцы 13 случаев были отправлены в Национальный институт биомедицинских исследований в столице Конго Киншасе для тестирования.

Все образцы были отрицательными на Эболу или другие распространенные геморрагические лихорадки. Некоторые дали положительный результат на малярию.

В прошлом году было установлено, что еще одно загадочное гриппоподобное заболевание, унесшее жизни десятков людей в другой части Конго, вероятно, является малярией.

Тем временем в Конго продолжаются ожесточенные бои между войсками и повстанцами из движения "М23", которых поддерживает Руанда. Более 7000 человек были убиты, в том числе дети. Почти 600 человек, среди которых 170 детей, были изнасилованы.

Война в Конго

Военные действия угрожают лаборатории Национального биомедицинского исследовательского института, где хранятся образцы Эболы и других смертоносных патогенов, которые могут вырваться на свободу.