З'їли кажана: невідома хвороба в Конго вбиває за 48 годин

Таємнича недуга вбила вже 53 людини, а із січня було зареєстровано 419 випадків хвороби.

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Невідома хвороба забрала життя понад 50 людей на північному заході Конго. За даними лікарів на місці та Всесвітньої організації охорони здоров'я, інтервал між появою симптомів і смертю в більшості випадків становив 48 годин. Про це повідомляє АР.

Таємнича хвороба в Конго вбиває за 48 годин

"Саме ця швидкість дійсно нас турбує", — розповів журналістам Серж Нгалебато, медичний директор лікарні Бікоро в Конго.

Останній спалах захворювання в Демократичній Республіці Конго почався 21 січня, було зареєстровано 419 випадків, зокрема 53 випадки смерті.

За даними Африканського офісу ВООЗ, перший спалах у місті Болоко розпочався після того, як троє дітей з'їли кажана і померли протягом 48 годин через симптоми геморагічної лихоманки.

Лікарів турбують хвороби, що передаються від диких тварин до людей, особливо в тих регіонах, де це звична справа. Кількість спалахів таких невідомих недуг в Африці зросла більш ніж на 60% за останнє десятиліття, заявляла ВООЗ 2022 року.

За даними організації, після того, як 9 лютого в місті Бомате почався другий спалах нинішньої загадкової хвороби, зразки 13 випадків було відправлено до Національного інституту біомедичних досліджень у столиці Конго Кіншасі для тестування.

Усі зразки були негативними на Еболу або інші поширені геморагічні лихоманки. Деякі дали позитивний результат на малярію.

Минулого року було встановлено, що ще одне загадкове грипоподібне захворювання, яке забрало життя десятків людей в іншій частині Конго, ймовірно, є малярією.

Тим часом у Конго тривають запеклі бої між військами і повстанцями з руху "М23", яких підтримує Руанда. Понад 7000 людей було вбито, зокрема дітей. Майже 600 осіб, серед яких 170 дітей, були зґвалтовані.

Війна в Конго

Воєнні дії загрожують лабораторії Національного біомедичного дослідницького інституту, де зберігаються зразки Еболи та інших смертоносних патогенів, які можуть вирватися на свободу.