Війна в Конго може випустити на свободу смертельні віруси (відео)

У Демократичній республіці Конго тривають бої і Червоний Хрест попереджає, що з лабораторії в Гомі можуть "вирватися" Ебола та інші смертельні хвороби.

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У Конго тривають запеклі бої між військами і повстанцями з руху "М23", яких підтримує Руанда. Повстанці вже захопили місто Гома, повідомляють про десятки загиблих, зокрема миротворців ООН. Але Міжнародний комітет Червоного Хреста попереджає, що під загрозою лабораторія Національного біомедичного дослідницького інституту, де зберігаються зразки Еболи та інших смертоносних патогенів. Про це пише Daily Mail.

Війна в Конго

Гома зараз під контролем "М23" і повстанці рухаються на південь у бік Букаву, столиці провінції Південне Ківу. У місті тривають перестрілки, а вчені кажуть, що "на волі" можуть опинитися десятки смертоносних вірусів, оскільки почалися перебої з електроенергією, які загрожують лабораторії, де віруси зберігаються і вивчаються.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) попередив про "неймовірні наслідки", якщо зразки Еболи та інших патогенів вирвуться назовні і поширяться в умовах кризи.

Регіональний директор гуманітарної організації Патрік Юсеф заявив, що МКЧХ "вкрай занепокоєний ситуацією в лабораторії національного біомедичного дослідного інституту, яка стикається з ризиком вимкнення електроенергії, а також питанням збереження зразків, що можуть постраждати внаслідок зіткнень".

Гуманітарні організації також попередили, що напади на об'єкти інфраструктури водопостачання та електропостачання можуть сприяти поширенню смертельних інфекційних захворювань, як-от холера, а сутички можуть спровокувати гуманітарну кризу, що наростає.

Війна в Конго

Бертран Бісімва, політичний лідер і глава M23, заявив сьогодні, що його бійці перебувають у процесі взяття "останніх осередків нестабільності під контроль".

"Наша армія старанно працює, щоб гарантувати повну безпеку, повний спокій і остаточний мир, як це має місце для всіх їхніх співвітчизників, які проживають у звільнених зонах", — заявив він на X.

Озброєне угруповання "М23" 28 січня взяло під контроль аеропорт Гоми, повідомило джерело в силах безпеки, додавши, що "понад 1200 конголезьких солдатів здалося і перебуває під вартою" на території бази місії ООН.

За даними МКЧХ, за кілька днів запеклих зіткнень загинуло понад 100 осіб, близько 1000 дістали поранення, лікарні міста "переповнені", а деякі пацієнти "лежать на підлозі через брак місця".

За даними Організації Об'єднаних Націй, сотні жителів Конго дістали вогнепальні, мінометні та осколкові поранення, а тіла вбитих ніхто не прибирає. Повідомляється про те, що не вистачає продовольства, гуманітарну допомогу розграбували, а жінок ґвалтують просто на вулицях. Також у Гомі горять посольства багатьох іноземних держав, включно зі США, Бельгією, Францією та іншими.

"Ми отримуємо повідомлення про те, що в медичних працівників стріляють, а пацієнти, включно з немовлятами, потрапляють під перехресний вогонь", — повідомила журналістам координаторка ВООЗ із реагування на надзвичайні ситуації в ДР Конго Адельхейд Маршанг.

У Гомі підпалили багато іноземних посольств

Вона попередила, що значна шкода інфраструктурі, такій як водопровідні станції та електромережі, означає, що "створюються сприятливі умови для поширення інфекційних захворювань, таких як холера, дизентерія та кір".

За даними Агентства ООН у справах біженців, насильство в багатій корисними копалинами провінції Північне Ківу навколо Гоми змусило півмільйона людей покинути свої домівки з початку року.

На засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому кризі, у вівторок миротворчі сили цієї всесвітньої організації в Демократичній Республіці Конго попередили, що бойові дії можуть призвести до поновлення етнічних конфліктів, які сягають геноциду в Руанді та більш ранніх часів.

"За останні чотири дні Управління з прав людини задокументувало щонайменше один випадок лінчування на етнічному ґрунті в місці розміщення переміщених осіб у Гомі", — заявила Вівіан ван де Перре з місії ООН у Демократичній Республіці Конго.

Руанда відкинула ці звинувачення, заявивши, що її мета — боротьба зі збройним угрупованням під назвою FDLR, створеним колишніми лідерами хуту, які брали участь у геноциді 1994 року в Руанді та вбивали тутсі.

У липневій доповіді експертів ООН йшлося про те, що на боці M23 б'ються до 4000 руандійських солдатів і що Руанда "фактично контролює" операції угруповання.

Припинення вогню, досягнуте в серпні, не змогло зберегти мир, і переговори за посередництва Анголи були раптово припинені минулого місяця.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Конго 143 людини померли від невідомої хвороби. Місцева влада повідомляла, що в інфікованих людей спостерігаються симптоми грипу, включно з високою температурою і сильним головним болем. Раніше в країні траплялися спалахи мавпячої віспи та лихоманки Ебола.