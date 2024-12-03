Симптоми грипу: у Конго нова невідома хвороба вбила понад 140 осіб

Повідомляється, що в інфікованих спостерігалися симптоми грипу, включно з високою температурою і сильним головним болем.

Влада Демократичної Республіки Конго повідомляє, що в листопаді 2024 року в країні 143 людини померли від невідомої хвороби. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що спалах невідомого захворювання стався на південному заході Конго.

Заступник губернатора провінції Кванго Ремі Сакі та міністр охорони здоров'я провінції Аполлінер Юмба повідомили в понеділок, що в інфікованих людей спостерігаються симптоми грипу, включно з високою температурою і сильним головним болем.

У зону було направлено медичну бригаду для збору зразків і проведення аналізу з метою виявлення захворювання.

Ситуація вкрай тривожна, оскільки кількість інфікованих продовжує зростати, заявив агентству Reuters лідер громадянського суспільства Сефорієн Манзанса.

"Панзі — це сільська зона охорони здоров'я, тому тут існують проблеми з постачанням ліків", — сказав Манзанза.

Сакі та Юмба кажуть, що хворі люди помирають у власних будинках через відсутність лікування.

Місцевий епідеміолог повідомив, що найбільше від цієї недуги страждають жінки та діти.

Представник ВООЗ заявив у вівторок, що агентство ООН з охорони здоров'я було повідомлено про наявність захворювання минулого тижня, і воно працює спільно з міністерством охорони здоров'я Конго над проведенням додаткових розслідувань.

Раніше в Конго було зафіксовано спалах мавпячої віспи. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у цій центральноафриканській країні зареєстровано понад 47 000 ймовірних випадків захворювання і понад 1000 ймовірних випадків смерті від цієї хвороби.

Нагадаємо, спеціальний підкомітет із коронавірусної пандемії Конгресу США, що складається з республіканців, завершив дворічне розслідування причин пандемії Covid-19 і дійшов висновку, що вірус, імовірно, витік із лабораторії в Китаї.