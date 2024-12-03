Пандемія Covid-19 могла статися через витік із китайської лабораторії, — комітет конгресу США

Під час розслідування також було встановлено, що заходи, як-от локдауни і соціальне дистанціювання, виявилися менш ефективними, ніж очікувалося, тоді як маски не змогли істотно уповільнити поширення вірусу.

Спеціальний підкомітет із коронавірусної пандемії Конгресу США, що складається з республіканців, завершив дворічне розслідування причин пандемії Covid-19 і дійшов висновку, що вірус, імовірно, витік із лабораторії в Китаї. Відповідний документ опублікував Джеймс Комер, який представляє 1-й конгрессіональний округ штату в Палаті представників США.

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Під час розслідування, яке включало понад 30 інтерв'ю та аналіз понад мільйона сторінок документів, було підтверджено версію, що SARS-CoV-2 міг виникнути через лабораторну помилку.

"Члени і співробітники комітету викрили корупцію на високому рівні в системі громадської охорони здоров'я Америки, підтвердили найімовірніше походження пандемії, притягнули до публічної відповідальності лиходіїв COVID-19, сприяли досягненню двопартійного консенсусу щодо найважливіших питань епохи пандемії та багато іншого. У цьому 520-сторінковому заключному звіті детально викладено всі результати розслідування, проведеного Спеціальним підкомітетом", — написав політик.

Дослідження проводилося після численних розбіжностей серед учених і державних агентств США, Всесвітньої організації охорони здоров'я та світових дослідників про походження вірусу. Більшість учених вважають, що він поширився від тварин у Китаї, але розвідувальні служби США запропонували альтернативну версію: вірус міг бути генетично змінений і випадково вийти з лабораторії в Ухані.

У результаті розслідування було зроблено висновок, що "наукові дослідження, пов'язані з посиленням вірусів" проводилися в Уханьському інституті вірусології за фінансування Національних інститутів охорони здоров'я США. Доповідь також розкритикувала заходи, як-от локдауни й обов'язкові маски, заявивши, що вони принесли більше шкоди, ніж користі, тоді як програма президента Трампа Operation Warp Speed, спрямована на розробку вакцин, була визнана "величезним успіхом".

Також у доповіді підкреслюється, що закриття шкіл мало довготривалий негативний вплив на дітей у США, а обмеження на поїздки, навпаки, допомогли зберегти життя.

"У середу, 4 грудня 2024 року, о 10:30 ранку Підкомітет проведе оцінку остаточного звіту та офіційно представить його в Конгрес. Напередодні засідання Підкомітет також опублікує додаткові матеріали та рекомендації", — йдеться в повідомленні.

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