Наслідки, що позбавляють зору: вчені з'ясували, що COVID-19 пошкоджує наші очі

Вірус COVID-19 продовжує відкривати вченим нові, лякаючі наслідки зараження нашого організму. Дослідники з'ясували, що він може проникати в наші очі й запускати там небезпечні процеси.

Related video

Вчені виявили, що SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19, може проникати через гемато-ретинальний бар'єр, що може призвести до серйозного пошкодження нашого зору. Дослідники закликали пацієнтів із COVID-19 уважно стежити за станом своїх очей, оскільки вірус може спричиняти сильне запалення і загибель клітин сітківки, що може призвести до інвалідності, пише Neuroscience News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Доктор Паван Кумар Сінгх і його команда з Медичної школи Університету Міссурі виявили, що SARS-CoV-2 може інфікувати сітківку, долаючи гемато-ретинальний бар'єр, навіть без прямого контакту з очима. "Наше дослідження показує, що SARS-CoV-2 може потрапити до сітківки через кровообіг, спричиняючи сильне запалення та ушкодження, — пояснив Сінгх, — Це відкриття може прокласти шлях до нових методів лікування для профілактики та лікування очних ускладнень, пов'язаних із COVID-19".

Важливо

Кількість госпіталізацій зросла на 31%: з'явився новий варіант COVID-19 під назвою FLiRT

У нормі наш гемато-ретинальний бар'єр діє як щит, захищаючи очі від інфекцій шляхом блокування різних патогенів від проникнення всередину. Однак дослідження Сінгха, проведене на моделі мишей ACE2, показало, що SARS-CoV-2 може прорвати цей бар'єр, спричиняючи значну загибель клітин сітківки. Присутність спайк-антигена вірусу може призвести до мікроаневризм сітківки, закупорки судин і витоку крові, становлячи серйозну загрозу для здоров'я зору і навіть життя.

Тим, у кого діагностовано COVID-19, Сінгх радить регулярно проводити огляд очей, щоб виявити потенційне пошкодження сітківки на ранній стадії. Дослідницька група, до якої входять такі експерти, як доктор Вайшнаві Балендіран і доктор Рейчел М. Олсон, тепер прагне розробити терапію для запобігання або лікування цих ускладнень.

Раніше Фокус писав про новий штам коронавірусу під назвою Пірола і його небезпеки. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про варіант "верблюжого" коронавірусу, яким загадковим чином заразився чоловік. Смертельний вірус БВРС знову проявив себе в ОАЕ, викликавши подив експертів у галузі охорони здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.