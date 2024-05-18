Последствия, лишающие зрения: ученые выяснили, что COVID-19 повреждает наши глаза

Вирус COVID-19 продолжает открывать ученым новые, пугающие последствия заражения нашего организма. Исследователи выяснили, что он может проникать в наши глаза и запускать там опасные процессы.

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Ученые обнаружили, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, может проникать через гемато-ретинальный барьер, что может привести к серьезному повреждению нашего зрения. Исследователи призвали пациентов с COVID-19 внимательно следить за состоянием своих глаз, поскольку вирус может вызывать сильное воспаление и гибель клеток сетчатки, что может привести к инвалидности, пишет Neuroscience News.

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Доктор Паван Кумар Сингх и его команда из Медицинской школы Университета Миссури обнаружили, что SARS-CoV-2 может инфицировать сетчатку, преодолевая гемато-ретинальный барьер, даже без прямого контакта с глазами. "Наше исследование показывает, что SARS-CoV-2 может попасть в сетчатку через кровоток, вызывая сильное воспаление и повреждение, — пояснил Сингх, — Это открытие может проложить путь к новым методам лечения для профилактики и лечения глазных осложнений, связанных с COVID-19".

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В норме наш гемато-ретинальный барьер действует как щит, защищая глаза от инфекций путем блокирования различных патогенов от проникновения внутрь. Однако исследование Сингха, проведенное на модели мышей ACE2, показало, что SARS-CoV-2 может прорвать этот барьер, вызывая значительное гибель клеток сетчатки. Присутствие спайк-антигена вируса может привести к микроаневризмам сетчатки, закупорке сосудов и утечке крови, представляя серьезную угрозу для здоровья зрения и даже жизни.

Тем, у кого диагностирован COVID-19, Сингх советует регулярно проводить осмотр глаз, чтобы выявить потенциальное повреждение сетчатки на ранней стадии. Исследовательская группа, в которую входят такие эксперты, как доктор Вайшнави Балендиран и доктор Рейчел М. Олсон, теперь стремится разработать терапию для предотвращения или лечения этих осложнений.

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