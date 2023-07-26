Таинственный и смертельно опасный. Мужчина заразился "верблюжьим" вариантом коронавируса

Смертельный вирус БВРС вновь проявил себя в ОАЭ, вызвав недоумение экспертов в области здравоохранения по причине загадочного заражения мужчины неизвестным путем.

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Не успел еще мир оправиться от только-только завершившейся пандемии Covid-19, как в городе Аль-Айн, расположенном в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, у 28-летнего мужчины обнаружен вирус, известный как коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Точная причина заражения мужчины остается неясной, пишет IFLScience.

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БВРС — это коварное вирусное заболевание, которое проникает в организм и поражает в первую очередь дыхательную систему. Оно вызывает симптомы, схожие с симптомами тяжелого гриппа, такие как высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. В более тяжелых случаях вирус может вызвать серьезное заболевание легких, известное как пневмония, и даже нарушить работу пищеварительной системы.

БВРС действительно является разновидностью коронавируса, как и Covid-19, но это не одно и то же. Это своего рода его дальний родственник. Обычно этот вирус передается от дромадерских верблюдов на Ближнем Востоке к людям, но может передаваться и от человека к человеку. Однако в данном конкретном случае, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пациент не имел контакта с верблюдами или какими-либо верблюжьими продуктами, поэтому остается загадкой, как он заразился этим вирусом.

Но данное заболевание — не новая угроза здоровью человека в мире вирусов. Впервые он появился в 2012 году, в основном на Ближнем Востоке. С тех пор мы стали свидетелями трех крупных вспышек БВРС, причем последний случай заражения был зарегистрирован в ОАЭ в ноябре 2021 года.

Самая тяжелая из этих вспышек произошла в 2012 году, когда ВОЗ сообщила о 2 566 случаях заболевания БВРС и 882 смертях. Уровень смертности составил 34%, что является пугающе высоким показателем. Однако ВОЗ предположила, что эта цифра может быть несколько завышена. Возможно, что некоторые более легкие случаи заболевания БВРС не были учтены, что привело бы к снижению фактического уровня смертности.

Вирус БВРС уже был обнаружен в ряде стран, включая Саудовскую Аравию, Южную Корею, ОАЭ, Иорданию, Катар, Оман, Иран, Великобританию и даже США. Однако большинство случаев заболевания в 2012 году было выявлено на Ближнем Востоке, причем в Великобритании было зарегистрировано пять случаев заболевания и три смерти, а в США — два случая и ни одного смертельного исхода.

Этот последний случай — явный признак того, что БВРС все еще существует и, возможно, мутирует, находя новые способы распространения. Это очередное напоминание человечеству о важности постоянной бдительности и надежных систем эпиднадзора для своевременного выявления и реагирования на подобные инфекционные заболевания. Остается надеяться, что вирус не начнет набирать обороты по всей планете, а мы, все же, извлекли важные уроки из предыдущего недавнего случая и будем готовы взять любую вспышку заболевания под контроль.

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