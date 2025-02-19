Уменьшить риск развития рака: онколог рассказал какие два продукта провоцируют его

В современном мире ассортимент различной пищи не только способен поразить любого человека, собравшегося перекусить, но еще и может серьезно подкосить его здоровье. Врач назвал два основных популярных продукта, которые являются смертельно опасными для нас.

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В запутанном мире нашего гастрономического ежедневного выбора два популярных искушения, переработанное мясо и алкоголь, стали объектом пристального внимания врачей из-за их потенциальных опасных последствий для нашего здоровья. В то время как генетика и возраст, несомненно, влияют на возникновение серьезных заболеваний, факторы образа жизни, особенно рацион питания, играют ключевую роль в формировании траектории здоровья человека, пишет Plymouth Live.

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Переработанные виды мяса, такие как бекон, сосиски и ветчина, подвергаются различным методам консервации: копчение, вяление или засолка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже отнесла эти виды мяса к канцерогенам группы 1, что свидетельствует о достаточном количестве доказательств их связи с развитием рака.

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Регулярное употребление подобного обработанного мяса было связано с повышенным риском развития колоректального рака. Так, анализ данных многочисленных исследований, опубликованный ВОЗ, показал, что каждая 50-граммовая порция переработанного мяса, съедаемая ежедневно, увеличивает риск развития болезни примерно на 18%.

Алкоголь, являющийся одним из основных элементов многих социальных мероприятий, также был признан ВОЗ канцерогеном. Его употребление связано как минимум с семью видами рака, включая рак груди, печени и толстой кишки. Этот механизм развития болезней связан с метаболизмом алкоголя в организме в ацетальдегид — токсичное соединение, которое может повреждать ДНК и препятствовать процессам клеточного восстановления. Даже умеренное употребление алкоголя было связано учеными с повышенным риском развития подобных видов рака, согласно отчету Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Сокращение потребления обработанных мясных продуктов и алкоголя может стать активным шагом на пути к улучшению здоровья, считает Доктор Джири Кюбс, радиационный онколог. Диета, богатая фруктами, овощами и цельным зерном, не только обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, но и поддерживает его естественные защитные системы, говорит он. Поддержание здорового веса и регулярная физическая активность еще больше укрепляют общее самочувствие.

При этом важно понимать, что, несмотря на то, что периодические поблажки своим "хотелкам" — это часть нашей жизни, умеренность и осознанный выбор являются ключом к минимизации долгосрочных рисков для здоровья. Для тех, кто обеспокоен своими пищевыми привычками и потенциальными последствиями для здоровья, консультации с медицинскими работниками могут дать важные и нужные индивидуальные рекомендации. Осведомленность и образование являются мощными инструментами в навигации по сложным аспектам диеты и здоровья, позволяя нам делать безопасный выбор. Хотя удовольствия жизни часто включают определенные продукты и напитки, которые сложно назвать полезными, понимание их влияния дает людям возможность наслаждаться ими ответственно, способствуя балансу, который ставит во главу угла долгосрочное здоровье.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.