Примитивные методы побеждают науку: ученые выяснили, как рак успешно борется с терапией

Разработка методов лечения рака является гонкой не на жизнь, а на смерть для миллионов людей, страдающих от этой болезни. Однако недавно ученым удалось обнаружить у нее уникальный механизм, который позволял ей побеждать существующие методы лечения.

Related video

В запутанной борьбе ученых с колоректальным раком появился новый противник: раковые клетки, способные возвращаться в состояние, подобное эмбриональному, — процесс, известный как "онкофетальное перепрограммирование". Такая трансформация позволяет клеткам стать более адаптируемыми, что позволяет им выдерживать лечение, которое обычно эффективно против их более зрелых аналогов, пишет eCancer.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Традиционно усилия по борьбе с колоректальным раком были направлены на определенную группу опухолевых клеток, определяемых по наличию маркера под названием LGR5. Эти клетки, известные как LGR5-позитивные стволовые клетки рака, были причастны к росту и рецидивам опухоли. Однако последние данные научных работ свидетельствуют о том, что некоторые из этих LGR5-позитивных клеток могут переходить в эмбриональное состояние, что делает их устойчивыми к традиционным методам лечения.

Важно

Чем опасна жизнь в "красных кварталах": почему люди в них гораздо чаще умирают от рака

Доктор Слим Мзауфи, доцент кафедры онкологии в Медицинской школе Икан при Маунт-Синай и автор исследования, опубликованного в журнале Nature Genetics, подчеркнул значение этого открытия: "Это ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что колоректальный рак развивается благодаря единой и единообразной популяции раковых стволовых клеток".

Напротив, исследование ученых показывает, что несколько различных состояний раковых стволовых клеток сосуществуют и взаимодействуют, оказывая значительное влияние на прогрессирование опухоли и устойчивость к терапии. Исследовательская группа в сотрудничестве с несколькими ведущими учреждениями мира обнаружила, что, подавляя онкофетальную программу, можно повысить эффективность существующих методов лечения.

Доктор Эрнесто Гуччионе, профессор онкологии в Маунт-Синай, отметил: "Наши данные свидетельствуют о том, что ингибирование онкофетальной программы в сочетании с существующими методами лечения может обеспечить мощный подход к преодолению резистентности к терапии у болезни".

Для врачей и ученых эти результаты дают возможность глубже понять, почему у некоторых пациентов с колоректальным раком наблюдается резистентность к лечению и рецидивы заболевания. Будущие терапевтические стратегии, включающие ингибиторы онкофетальной программы в существующие схемы химиотерапии, могут значительно улучшить состояние пациентов и продлить выживаемость.

Сам термин "онкофетальный" относится к характеристикам, которые обычно присутствуют только во время развития плода, но вновь появляются в раковых клетках. Это возвращение к более примитивному состоянию является стратегией, которую раковые клетки используют для повышения адаптивности и устойчивости, подобно тому, как некоторые животные могут возвращаться к более ювенильной форме для регенерации утраченных частей тела.

Ранее Фокус писал о разработке гидрогеля, эффективно уничтожающего рак мозга. Исследователи провели испытания на мышах и результаты оказались впечатляющими.

Также Фокус писал о лечении рака мозга с помощью вирусов и радиотерапии. Новое исследование показало инновационный комбинированный подход к борьбе с этим смертельно опасным заболеванием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.