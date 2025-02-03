Чем опасна жизнь в "красных кварталах": почему люди в них гораздо чаще умирают от рака

Само понятие "красный квартал" никак не относится к цвету зданий в нем, а уходит в прошлое и устаревшие практики проектирования. Однако ученые выяснили, что жизнь в таких местах может быть крайне опасной для нашего здоровья.

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Историческая дискриминация в жилищной сфере может быть ключевым фактором более высокой смертности от рака в некоторых районах, выяснили ученые. Новое исследование показало, что люди моложе 40 лет, проживающие в ранее сегрегированных районах, имеют худшие показатели выживаемости от рака, чем жители других районов. И за всем этим стоит устаревшая практика сегрегации районов при их проектировании, пишет Daily Mail.

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Такая пугающая закономерность была связана учеными с "редлайнингом" — практикой 1920-1930-х годов, когда районы с преобладанием меньшинств отмечались как нежелательные, что ограничивало финансовые инвестиции и доступ к здравоохранению. Исследователи проанализировали данные о выживаемости больных раком и обнаружили, что риск смерти пациентов, проживающих в "красных кварталах", на 32% выше.

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Даже с поправкой на такие факторы, как стадия рака и пол, показатели выживаемости были ниже. Через пять лет после постановки диагноза 85% пациентов в этих районах были живы по сравнению с 90% в других регионах. Через десять лет выживаемость составила 81% против 88%. Доктор Кристин Карвонен, возглавлявшая исследование, опубликованное в журнале Cancer, заявила, что системный расизм сыграл свою роль в лишении этих общин ресурсов здравоохранения.

В 1968 году "редлайнинг" был официально запрещен, но его последствия сохраняются и по сей день. Во многих из этих районов до сих пор нет хорошо финансируемых больниц, что делает раннее выявление рака менее вероятным. Данные показывают, что у жителей неблагополучных районов рак чаще диагностируется на более поздних стадиях, что затрудняет лечение. В ранее неблагополучных районах 22% случаев были выявлены на четвертой стадии, по сравнению с 18% в районах с лучшим финансированием.

Раковые заболевания на поздних стадиях труднее поддаются лечению, что приводит к более высоким показателям смертности. Эта проблема характерна не только для США. В Европе и Украине общины с историей экономической запущенности сталкиваются с аналогичным неравенством в области здравоохранения. Во многих городах в районах с низким уровнем дохода по-прежнему меньше больниц, ограничен доступ к специалистам и выше уровень хронических заболеваний.

Исследования показали, что социально-экономические факторы влияют на результаты лечения рака во всем мире, причем у маргинализированных групп населения диагноз часто ставится позже, а выживаемость хуже. Усилия по устранению этих диспропорций включают расширение доступа к здравоохранению в малообеспеченных районах и улучшение программ раннего выявления рака, считают ученые.

Ранее Фокус писал о потенциальном признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.