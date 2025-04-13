Загадки Древнего Египта: археологи обнаружили неизвестный город, ему 3400 лет (фото)

Археологи обнаружили в Египте руины крупного 3400-летнего города, который был построен в период Нового царства, возможно, отцом фараона Тутанхамона. Затем его достроил фараон Рамсес II.

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Исследование опубликовано в журнале Antiquity, пишет Live Science.

Археологи обнаружили руины неизвестного ранее поселения на севере Египта в 43 км к западу от Александрии недалеко от побережья Средиземного моря. Раньше ученые считали, что этот регион заселили только в конце IV века до н.э. в эллинистический период истории Древнего Египта с приходом сюда греков.

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Но археологи обнаружили гораздо более древнее поселение, которое согласно анализу возраста глиняных кирпичей, было построено в период Нового царства (1550–1070 годы до н. э.). таким образом обнаруженный город является самым ранним поселением на севере Египта.

Пока что археологи не знают насколько большим был этот город, но руины указывают на масштабное поселение. В частности, это касается планировки улиц, которые были спроектированы для отвода поверхностных вод и защиты зданий от водной эрозии.

Планировка древнего города Фото: Live Science

По словам ученых, они обнаружили храм, построенный фараоном Рамсесом II, а также частные поминальные храмы, надписи в которых указывают на захоронение военных. Возможно, это было военное поселение, а значит там были укрепленная стена и административные здания, говорят археологи.

Археологи обнаружили руины неизвестного ранее поселения на севере Египта в 43 км к западу от Александрии Фото: Live Science

Одной из особенно интересных находок является клеймо на древнем кувшине, где указано имя Меритатон. Такое имя было у дочери фараона Эхнатона, который правил правил Древним Египтом с 1349 по 1336 годы до н. э., и его жены Нефертити. Эхнатон развязал религиозную революцию, которая попыталась сосредоточить религию Египта вокруг поклонения богу Атону. Его сын, фараон Тутанхамон, который правил Древним Египтом с 1336 по 1327 годы до н. э., позже вернул традиционную политеистическую религию Древнего Египта.

Ученые говорят, что наличие этого клейма, вероятно, указывает на производство вина в поместье, которое принадлежало семье фараона. Виноградники на окраинах Древнего Египта, вероятно, защищали военные. Вполне возможно, что это поселение было создано во время правления фараона Эхнатона, говорят археологи.

Ученые говорят, что наличие храма подчеркивает стратегическое и культурное значение данного города. Раскопки продолжаются, и они могут помочь выяснить, насколько большим было поселение и когда именно оно было основано. Также еще предстоит выяснить, как древние египтяне называли этот город.

Также Фокус писал о том, что новое исследование связывает климатический кризис и падение Римской империи. Группа ученых обнаружила новые геологические доказательства, связывающие климатическое событие VI века, известное как позднеантичный малый ледниковый период, с упадком Римской империи.

Еще Фокус писал о том, что ученые выяснили, как и когда исчезнут люди и млекопитающие. Экстремальная жара может вызвать массовое вымирание людей и млекопитающих на нашей планете. Еще одним фактором, который приведет к этому, станет то, что все континенты на Земле объединятся в один суперконтинент.