Загадки Стародавнього Єгипту: археологи виявили невідоме місто, йому 3400 років (фото)

Археологи виявили в Єгипті руїни великого 3400-річного міста, яке було збудовано в період Нового царства, можливо, батьком фараона Тутанхамона. Потім його добудував фараон Рамсес II.

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Дослідження опубліковано в журналі Antiquity, пише Live Science.

Археологи виявили руїни невідомого раніше поселення на півночі Єгипту за 43 км на захід від Александрії недалеко від узбережжя Середземного моря. Раніше вчені вважали, що цей регіон заселили тільки наприкінці IV століття до н.е. в елліністичний період історії Стародавнього Єгипту з приходом сюди греків.

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Але археологи виявили набагато давніше поселення, яке, згідно з аналізом віку глиняних цеглин, було збудовано в період Нового царства (1550-1070 роки до н.е.). таким чином, виявлене місто є найбільш раннім поселенням на півночі Єгипту.

Поки що археологи не знають наскільки великим було це місто, але руїни вказують на масштабне поселення. Зокрема, це стосується планування вулиць, які були спроєктовані для відведення поверхневих вод і захисту будівель від водної ерозії.

Планування стародавнього міста Фото: Live Science

За словами вчених, вони виявили храм, побудований фараоном Рамсесом II, а також приватні поминальні храми, написи в яких вказують на поховання військових. Можливо, це було військове поселення, а значить там були укріплена стіна й адміністративні будівлі, кажуть археологи.

Археологи виявили руїни невідомого раніше поселення на півночі Єгипту за 43 км на захід від Олександрії Фото: Live Science

Однією з особливо цікавих знахідок є клеймо на стародавньому глечику, де вказано ім'я Мерітатон. Таке ім'я було в доньки фараона Ехнатона, який правив правил Стародавнім Єгиптом з 1349 до 1336 року до н. е., і його дружини Нефертіті. Ехнатон розв'язав релігійну революцію, яка спробувала зосередити релігію Єгипту навколо поклоніння богу Атону. Його син, фараон Тутанхамон, який правив Стародавнім Єгиптом з 1336 по 1327 роки до н. е., пізніше повернув традиційну політеїстичну релігію Стародавнього Єгипту.

Науковці кажуть, що наявність цього клейма, ймовірно, вказує на виробництво вина в маєтку, який належав родині фараона. Виноградники на околицях Стародавнього Єгипту, ймовірно, захищали військові. Цілком можливо, що це поселення було створено під час правління фараона Ехнатона, кажуть археологи.

Вчені кажуть, що наявність храму підкреслює стратегічне і культурне значення цього міста. Розкопки тривають, і вони можуть допомогти з'ясувати, наскільки великим було поселення і коли саме воно було засноване. Також ще належить з'ясувати, як стародавні єгиптяни називали це місто.

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