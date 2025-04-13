Нове масове вимирання на Землі: вчені з'ясували, як і коли зникнуть люди та ссавці

Екстремальна спека може спричинити масове вимирання людей і ссавців на нашій планеті, як показує нове дослідження. Ще одним фактором, який призведе до цього, стане те, що всі континенти на Землі об'єднаються в один суперконтинент. Вчені вважають, що нове масове вимирання буде не таким як усі, що були до цього.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Geoscience, пише Earth.

Учені використовували кліматичні моделі, щоб показати, як майбутній суперконтинент під назвою Пангея Ультима може змінити глобальні умови на нашій планеті, що призведе до масового вимирання. Вчені прогнозують появу набагато спекотнішого і сухішого середовища, в якому не зможуть вижити люди і ссавці. Вчені включили у свої моделі рух тектонічних плит, зміну рівня сонячного випромінювання і викидів парникових газів.

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Континенти на Землі поступово переміщуються і з часом вони можуть утворити один суперконтинент. Якщо це станеться, то більша його частина перебуватиме далеко від охолоджувального впливу океанів, вважають учені.

Моделювання показує, що рівень сонячного випромінювання стане вищим, а вулканічна активність додасть більше вуглекислого газу, що разом створить екстремальну спеку на планеті. І вся ця спека буде сконцентрована на одній величезній ділянці суші.

Моделювання передбачає, що температура на планеті зросте до 40-70 градусів Цельсія і люди разом зі ссавцями вимруть через те, що не зможуть охолоджувати свої тіла. Це станеться через те, що не буде місць, де можна врятуватися від спеки, а також через зменшення кількості джерел води на суші.

Тільки приблизно до 10% суші на новому континенті, як показує моделювання, можуть бути придатними для життя. При цьому посуха значно скоротить не тільки джерела води, а й рослинний покрив.

За слова мучених, моделювання показує, що люди та ссавці можуть зникнути приблизно через 250 млн років, коли наша планета стане повністю непридатною для життя. Але вже зараз спостерігається підвищення глобальної температури через викиди парникових газів, а тому кліматична криза вже впливає на людей, кажуть учені.

Вчені також дійшли висновку, що рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері зростатиме і вже через кілька тисяч років багато живих організмів почнуть вимирати.

В історії Землі вже відбувалося кілька масових вимирань, які призводили до значного скорочення біорізноманіття.

Приблизно 443 млн років тому зникло приблизно 85% морських тварин.

Приблизно 360 млн років тому вимирання знищило до 75% усіх видів живих істот.

Приблизно 252 млн років тому масове вимирання знищило понад 90% морських тварин і 70% видів, що живуть на суші.

Приблизно 200 млн років тому кількість видів на Землі скоротилася на 50% через чергове вимирання.

Приблизно 66 млн років тому падіння астероїда призвело до зникнення динозаврів і 75% видів інших живих істот на Землі.

Як уже писав Фокус, нове дослідження показує, що в міру потепління Землі повторюваність неймовірно руйнівних штормів, що трапляються раз на 100 років, тепер збільшиться в 10 разів для одного з найпостраждаліших регіонів світу.