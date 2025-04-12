Столітній шторм повторюватиметься кожні 10 років: названо країну, яка постраждає найбільше

Нове дослідження показує, що через потепління Землі повторюваність неймовірно руйнівних штормів, що трапляються раз на 100 років, тепер збільшиться в 10 разів для одного з найпостраждаліших регіонів світу. Вчені назвали країну, якої торкнеться тривожний прогноз.

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Про це пише PHYS.org.

Тропічні циклони — урагани, що зароджуються над тропічним океаном і здатні переміщатися сушею, затоплюючи прибережні регіони. Найекстремальніші циклони, як відомо, можуть спричиняти неймовірно руйнівні штормові припливи — морська вода, що посилюється припливами, підіймається на сушу, спричиняючи катастрофічні повені в прибережних районах.

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У новому дослідженні вчені з Массачусетського технологічного інституту виявили, що в міру потепління Землі повторюваність руйнівних штормових припливів у майбутньому збільшиться в неймовірні 10 разів для одного з найпостраждаліших регіонів світу. Простими словами, повені, які раніше могли відбуватися лише раз на століття, тепер повторюватимуться кожні 10 років.

Автори дослідження повідомляють, що стільки тривожний прогноз буде актуальним для Бангладеш уже до кінця століття. Якщо викопне паливо продовжуватиме спалюватися тими самими темпами, як і сьогодні, до 2100 року те, що вважалося катастрофічним штормовим припливом, що трапляється раз на століття, обрушуватиметься на країну раз на десятиліття. А штормові припливи, які траплялися приблизно раз на десятиліття, найімовірніше, будуть обрушуватися на узбережжя країни частіше, кожні кілька років.

Зазначимо, що Бангладеш — одна з найбільш густонаселених країн у світі, де мешкає понад 171 мільйон осіб. Історично країна була вразлива перед тропічними циклонами, оскільки це низинна дельта, яка легко затоплюється штормами та переживає сезонні мусони. Відомо, що деякі з найбільш руйнівних сучасних повеней у світі сталися саме в Бангладеш, де сільськогосподарській економіці стало дедалі важче відновлюватися.

Тепер вчені виявили, що Бангладеш, ймовірно, зазнає тропічних циклонів, наслідки яких накладуться на багатомісячний сезон мусонів. До цього моменту циклони й мусони відбувалися в різний час, але тепер нове моделювання вчених показує, що циклони будуть просуватися в сезон мусонів, викликаючи катастрофічні повені по всій країні.

За словами співавтора дослідження, головного наукового співробітника кафедри наук про Землю, атмосферу і планети Массачусетського технологічного інституту (EAPS), Сая Равела, сьогодні Бангладеш активно готується до майбутніх кліматичних змін і ризиків. Проте вже сьогодні тут спостерігається майже десятикратне збільшення повторюваності руйнівних штормових припливів практично скрізь, куди б ви не подивилися в Бангладеш. Це не можна ігнорувати.

У новому дослідженні вчені оцінили ризик штормового припливу, застосувавши метод фізичного масштабування, вперше розроблений понад 20 років тому. Метод містить в собі модель низької роздільної здатності світового океану й атмосфери, вбудовану в модель вищої роздільної здатності, яка імітує погодні умови, подібні до ураганів. Далі вчені розсіяли "насіння" ураганів у різних регіонах і запустили модель, це дало змогу спостерігати, яке насіння проросло і вийшло на сушу з плином часу.

У результаті вчені змогли спрогнозувати кліматичне майбутнє Бангладеш і воно, на жаль, не радісне, якщо людство і далі спалюватиме викопне паливо тими самими темпами.

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