Найпотужніший шторм в історії: на США обрушиться ураган небаченої сили

Вчені попереджають про шторм, що насувається, — "Сверхінтенсивну категорію 6". І за їхніми прогнозами це станеться вже через 80 років.

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Вчені виступили з суворим попередженням про шторм, що насувається на США, "надінтенсивної категорії 6". Прогноз був зроблений міжнародною групою з більш ніж 60 експертів, які виявили, що спалювання викопного палива влило еквівалентну кількість енергії в системи Землі, віщуючи темну нову еру "мега-ураганів". Про це пише Daily Mail.

"Ультраінтенсивний шторм категорії 6" супроводжуватиметься вітром швидкістю 300 км на годину і вище, а рівень води в океані підніметься на 7 метрів.

Хоча це теоретичне погодне явище, експерти назвали його "найпотужнішим штормом, який будь-коли спостерігали на Землі", прогнозуючи, що він сформується близько 2100 року і отримає назву ураган Даніель.

Прогноз є частиною нової книжки "П'ята категорія: супершторми і потепління океанів, що їх живлять", у якій автор Портер Фокс представив наукові розрахунки і свідчення моряків, які особисто стикалися з екстремальними погодними явищами.

І хоча цього року урагани стрясали штат Флорида, "Даніель" обере інший шлях — Нью-Йорк.

Кадр із фільму "Післязавтра" Фото: Скриншот

Експерти прогнозують, що шторм пройде вузькою протокою між Статен-Айлендом і районом Дайкер-Хайтс у Брукліні, який востаннє постраждав від урагану "Сенді" 2012 року.

"Руйнування матимуть масштаби, які ніколи не спостерігалися на північному сході. Це буде більше схоже на циклон у заплавах Індії або Бангладеш, аніж на штормові явища в трьох штатах", — зазначив Фокс.

Досліджуючи природу ураганів, Фокс звернувся до екіпажів рятувальних суден і операторів буксирів, таких як Джоуї Фаррелл-молодший і Стю Міллер, які з року в рік прибирають наслідки ураганів на своїх суднах. Також він спілкувався з океанографами і метеорологами.

Коли ураган "Майкл" п'ятої категорії обрушився на північний захід Флориди, Міллер згадував: "Здавалося, що рука Божа просто стерла все з землі начисто".

Ураган "Майкл" вирує у Флориді

"Неважливо, чи була це сталева будівля, цегляна будівля, дерев'яна будівля — нічого не залишилося", — сказав Міллер. За його словами, тиск повітря був настільки низьким, що він висмоктав нафту з гігантських резервуарів для зберігання Chevron біля пристані для яхт.

Що відомо про надпотужний ураган "Даніель"

Гіпотетичний ураган "Даніель" спочатку увійде в гавань Нью-Йорка, а пориви вітру струсонуть міст Верразано-Нерроус. Сильний вітер може обірвати трифутові троси, що утримують конструкцію, і "обидва рівні дороги проваляться в нижній проліт".

Коли цей "ультраінтенсивний ураган категорії 6" увійде в гавань Нью-Йорка, весь острів Говернорс буде занурений у "стіну бурхливої води".

"Більшість вікон у Вежі Свободи, розрахованій на пориви вітру зі швидкістю до двохсот миль на годину, вилетять", — стверджує Фокс, що, за іронією долі, "зменшить опір повітря і, ймовірно, врятує скульптуру".

Кадр із фільму "Післязавтра" Фото: Скриншот

Підпірні стіни, зведені навколо Беттері-парку в рамках поточного плану адаптації до зміни клімату вартістю понад 1,7 млрд доларів, будуть перевантажені.

"Океанська і річкова вода змішаються на східній околиці парку Томпкінс-сквер, і вода вільно потече вулицями Чайнатауна, Маленької Італії, а також шикарними бутіками і бістро Нохо і Сохо", — поділився Фокс.

Уразливість міста до цієї повені стане наслідком не лише шторму, а й підвищення рівня моря: приклад того, що автор називає "сумарними силами зміни клімату".

"Якби ураган "Сенді" стався 1912 року, а не 2012-го, він, найімовірніше, не затопив би Нижній Мангеттен", — ідеться в книзі.

Ураган "Сенді" у 2012 році

Це пов'язано з тим, що за 100 років рівень моря піднявся приблизно на 30 см.

Після виходу на сушу ураган "Даніель" вестиме 48-годинну облогу Великого яблука, оскільки щільніші та насиченіші супершторми прориватимуться через гарячішу атмосферу.

Фокс припускає, що пориви вітру зірвуть дах з музею Метрополітан, вирвуть з корінням столітні платани і дуби в Центральному парку, а в самому Нью-Йорку, скоріше за все, не залишиться жодного цілого вікна.

"Для неспеціалістів шторми — це атмосферні збурення, які не мають відношення до Землі, за винятком шкоди, яку вони завдають. Насправді, більша частина сили урагану виникає на кордоні між океаном і повітрям, те, що вчені називають "планетарним прикордонним шаром", — зазначив Фокс.

Він намалював вірогідний і моторошний сценарій, у якому незліченні жителі Нью-Йорка опиняться замкненими в хмарочосах.

"Тим, кому пощастить жити в сучасному, міцному хмарочосі на пагорбі на височині в Мідтауні або Верхньому Мангеттені, з верхніх поверхів спостерігатимуть, як вулицями течуть пінисті коричневі потоки води. Вона скоро переповнить міські водостоки і зливові стоки, затопивши складну структуру Мангеттена і вивівши з ладу електроенергію, інтернет і мобільний зв'язок", — пише він.

"Промисловість зникла. Транспорт паралізований. У наступні тижні і місяці жителі і чиновники боротимуться з нерозв'язним питанням: відновлювати Нью-Йорк чи ні", — резюмував Фокс.

Фокс зазначає, що Нью-Йорк — лише один із найвідоміших прибережних мегаполісів Америки, і багатьом іншим містам загрожує подібна або навіть гірша доля.

"Одна "хороша" новина: жителям Майамі більше не доведеться турбуватися про сильні шторми, морські дамби, будівельні норми або прострочення страхування в 2100 році, оскільки місто більше не існуватиме", — зазначив Фокс.

Нагадаємо, сезон ураганів 2024 року, за даними провідної у світі компанії з прогнозування погоди AccuWeather, видався жахливим: шторми вже забрали життя понад 300 осіб і завдали збитків у розмірі майже 500 мільярдів доларів.