Самый мощный шторм в истории: на США обрушится ураган невиданной силы

Ученые предупреждают о надвигающемся шторме "Сверхинтенсивной категории 6". И по их прогнозам это произойдет уже через 80 лет.

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Ученые выступили с суровым предупреждением о надвигающемся на США шторме "сверхинтенсивной категории 6". Прогноз был сделан международной группой из более чем 60 экспертов, которые обнаружили, что сжигание ископаемого топлива влило эквивалентное количество энергии в системы Земли, предвещая темную новую эру "мега-ураганов". Об этом пишет Daily Mail.

"Ультраинтенсивный шторм категории 6" будет сопровождаться ветром скоростью 300 км в час и выше, а уровень воды в океане поднимется на 7 метров.

Хотя это теоретическое погодное явление, эксперты назвали его "самым мощным штормом, когда-либо наблюдавшимся на Земле", прогнозируя, что он сформируется около 2100 года и получит название ураган Даниэль.

Прогноз является частью новой книги "Пятая категория: суперштормы и потепление океанов, которые их питают", в которой автор Портер Фокс представил научные расчеты и свидетельства моряков, которые лично сталкивались с экстремальными погодными явлениями.

И хотя в этом году ураганы сотрясали штат Флорида, "Даниэль" выберет другой путь — Нью-Йорк.

Кадр из фильма "Послезавтра" Фото: Скриншот

Эксперты прогнозируют, что шторм пройдет по узкому проливу между Статен-Айлендом и районом Дайкер-Хайтс в Бруклине, который в последний раз пострадал от урагана "Сэнди" в 2012 году.

"Разрушения будут иметь масштабы, которые никогда не наблюдались на северо-востоке. Это будет больше похожие на циклон в поймах Индии или Бангладеш, чем на штормовые явления в трех штатах", — отметил Фокс.

Исследуя природу ураганов, Фокс обратился к экипажам спасательных судов и операторам буксиров, таким как Джоуи Фаррелл-младший и Стю Миллер, которые из года в год убирают последствия ураганов на своих судах. Также он общался с океанографами и метеорологами.

Когда ураган "Майкл" пятой категории обрушился на северо-запад Флориды, Миллер вспоминал: "Казалось, что рука Божья просто стерла все с земли начисто".

Ураган "Майкл" бушует во Флориде

"Неважно, было ли это стальное здание, кирпичное здание, деревянное здание — ничего не осталось", — сказал Миллер. По его словам, давление воздуха было настолько низким, что оно высосало нефть из гигантских резервуаров для хранения Chevron у пристани для яхт.

Что известно о сверхмощном урагане "Даниэль"

Гипотетический ураган "Даниэль" сначала войдет в гавань Нью-Йорка, а порывы ветра сотрясут мост Верразано-Нэрроус. Сильный ветер может оборвать трехфутовые тросы, удерживающие конструкцию, и "оба уровня дороги провалятся в нижний пролет".

Когда этот "ультраинтенсивный ураган категории 6" войдет в гавань Нью-Йорка, весь остров Говернорс будет погружен в "стену бурной воды".

"Большинство окон в Башне Свободы, рассчитанной на порывы ветра со скоростью до двухсот миль в час, вылетят", — утверждает Фокс, что, по иронии судьбы, "уменьшит сопротивление воздуха и, вероятно, спасет скульптуру".

Кадр из фильма "Послезавтра" Фото: Скриншот

Подпорные стены, возведенные вокруг Бэттери-парка в рамках текущего плана адаптации к изменению климата стоимостью более 1,7 млрд долларов, будут перегружены.

"Океанская и речная вода смешаются на восточной окраине парка Томпкинс-сквер, и вода свободно потечет по улицам Чайнатауна, Маленькой Италии, а также по шикарным бутикам и бистро Нохо и Сохо", — поделился Фокс.

Уязвимость города к этому наводнению станет следствием не только шторма, но и повышения уровня моря: пример того, что автор называет "суммирующими силами изменения климата".

"Если бы ураган "Сэнди" произошел в 1912 году, а не в 2012 году, он, скорее всего, не затопил бы Нижний Манхэттен", — говорится в книге.

Ураган "Сэнди" в 2012 году

Это связано с тем, что за 100 лет уровень моря поднялся примерно на 30 см.

После выхода на сушу ураган "Даниэль" будет вести 48-часовую осаду Большого яблока, поскольку более плотные и насыщенные суперштормы будут прорываться через более горячую атмосферу.

Фокс предполагает, что порывы ветра сорвут крышу с музея Метрополитан, вырвут с корнем столетние платаны и дубы в Центральном парке, а в самом Нью-Йорке, скорей всего, не останется ни одного целого окна.

"Для неспециалистов штормы — это атмосферные возмущения, не имеющие отношения к Земле, за исключением наносимого ими ущерба. На самом деле, большая часть силы урагана возникает на границе между океаном и воздухом, то, что ученые называют "планетарным пограничным слоем", — отметил Фокс.

Он нарисовал вероятный и леденящий душу сценарий, в котором бесчисленные жители Нью-Йорка окажутся запертыми в небоскребах.

"Тем, кому посчастливится жить в современном, прочном небоскребе на возвышенности в Мидтауне или Верхнем Манхэттене, с верхних этажей будут наблюдать, как по улицам текут пенящиеся коричневые потоки воды. Она скоро переполнит городские водостоки и ливневые стоки, затопив сложную структуру Манхэттена и выведя из строя электроэнергию, интернет и мобильную связь ", — пишет он.

"Промышленность исчезла. Транспорт парализован. В последующие недели и месяцы жители и чиновники будут бороться с неразрешимым вопросом: восстанавливать Нью-Йорк или нет", — резюмировал Фокс.

Фокс отмечает, что Нью-Йорк — всего лишь один из самых известных прибрежных мегаполисов Америки, и многим другим городам грозит подобная или даже худшая участь.

"Одна "хорошая" новость: жителям Майами больше не придется беспокоиться о сильных штормах, морских дамбах, строительных нормах или просрочках страхования в 2100 году, поскольку город больше не будет существовать", — отметил Фокс.

Напомним, сезон ураганов 2024 года, по данным ведущей в мире компании по прогнозированию погоды AccuWeather, выдался ужасным: штормы уже унесли жизни более 300 человек и нанесли ущерб в размере почти 500 миллиардов долларов.