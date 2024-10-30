Последний аккорд сезона ураганов: на Землю обрушится один из самых редких циклонов в истории

Нечто подобное происходит крайне редко, однако метеорологи предупреждают, что сегодня есть все условия для зарождения особенного циклона.

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Нынешний сезон ураганов, по данным ведущей в мире компании по прогнозированию погоды AccuWeather, выдался ужасным: штормы уже унесли жизни более 300 человек и нанесли ущерб в размере почти 500 миллиардов долларов. Ранее ученые предупреждали, что в этом году мир ждет особенно экстремальный сезон штормов: прогнозировалось, что количество названых штормов будет так велико, что ученым вряд ли хватит имен, пишет Science Alert.

К счастью для всех, сезон ураганов, похоже, готовится к финальному всплеску штормов. Эксперты прогнозируют, что в ноябре будет от одного до трех тропических штормов, достаточно сильных, чтобы получить имена. При этом первый из них может сформироваться всего через неделю.

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Исследователи отмечаю, что Флорида и Каролина являются наиболее уязвимыми штатами. Местные сообщества еще не оправились от ураганов Хелен и Милтон, но ученые считают, что опасность еще не миновала — оба штата могут подвергнуться минимум еще одному тропическому удару.

По словам эксперта по ураганам Алекса ДаСилвы, в то же время минимальный риск штормов прогнозируется для западного побережья Мексиканского залива — Алабамы, Миссисипи, Луизианы и Техаса.

Как правило, сезон ураганов заканчивается 30 ноября, однако ученые считают, что этот год может стать особенным — вероятно, что на мир обрушится еще один очень редкий декабрьский циклон. По словам ДаСилвы, нечто подобное случается нечасто, однако очень теплая высокая температура морской поверхности может сделать появление циклона в декабре возможным.

Ранее ученые уже заявили, что выбросы парниковых газов достигли нового рекорда, а они, как известно, повышают глобальную температуру, причем как на суше, так и в океане. Увы, теплая вода и воздух лишь способствуют более сильным штормам.

Еще одним фактором, по мнению исследователей, является слабый сдвиг ветра — когда ветер слабый, вероятность, что он нарушит формирование шторма значительно меньше. В то же время Национальный центр США по ураганам (NHC) не прогнозирует ураганы более чем на семь дней вперед, а потому от них таких данных не поступало.

Еще в августе эксперты по ураганам NHC прогнозировали, что нынешний сезон штормов в Атлантике, вероятно, произведет от 17 до 24 названых штормов. Статистика свидетельствует о том, что на данный момент их число уже достигло 15.

Исследователи AccuWeather также сообщают о "высоком риске" формирования шторма в первую неделю октября. По данным NHC, вероятность формирования тропической депрессии в течение следующей недели составляет 40%.

Эксперты отмечают, что ранними признаками развития шторма являются дожди и грозы, наблюдаемые сегодня в южной части Карибского бассейна. В то же время область высокого давления, формирующаяся к северу от нее, может создать подходящие условия для циклона. Все это может привести к тропическому шторму или даже урагану уже в начале ноября.

Ранее Фокус писал о том, что появление самого яростного урагана можно предсказать за пару дней.