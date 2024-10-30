Останній акорд сезону ураганів: на Землю обрушиться один із найрідкісніших циклонів в історії

Щось подібне відбувається вкрай рідко, проте метеорологи попереджають, що сьогодні є всі умови для зародження особливого циклону.

Related video

Цьогорічний сезон ураганів, за даними провідної у світі компанії з прогнозування погоди AccuWeather, видався жахливим: шторми вже забрали життя понад 300 осіб і завдали збитків у розмірі майже 500 мільярдів доларів. Раніше вчені попереджали, що цього року на світ чекає особливо екстремальний сезон штормів: прогнозувалося, що кількість названих штормів буде такою великою, що вченим навряд чи вистачить імен, пише Science Alert.

На щастя для всіх, сезон ураганів, схоже, готується до фінального сплеску штормів. Експерти прогнозують, що в листопаді буде від одного до трьох тропічних штормів, досить сильних, щоб отримати імена. При цьому перший із них може сформуватися всього за тиждень.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники зазначають, що Флорида і Кароліна є найбільш вразливими штатами. Місцеві спільноти ще не оговталися від ураганів Гелен і Мілтон, але вчені вважають, що небезпека ще не минула — обидва штати можуть зазнати щонайменше ще одного тропічного удару.

За словами експерта з ураганів Алекса ДаСілви, водночас мінімальний ризик штормів прогнозується для західного узбережжя Мексиканської затоки — Алабами, Міссісіпі, Луїзіани та Техасу.

Як правило, сезон ураганів закінчується 30 листопада, проте вчені вважають, що цей рік може стати особливим — імовірно, що на світ обрушиться ще один дуже рідкісний грудневий циклон. За словами ДаСілви, щось подібне трапляється нечасто, проте дуже тепла висока температура морської поверхні може зробити появу циклону в грудні можливою.

Раніше вчені вже заявили, що викиди парникових газів досягли нового рекорду, а вони, як відомо, підвищують глобальну температуру, причому як на суші, так і в океані. На жаль, тепла вода і повітря лише сприяють сильнішим штормам.

Ще одним фактором, на думку дослідників, є слабкий зсув вітру — коли вітер слабкий, вірогідність, що він порушить формування шторму значно менша. Водночас Національний центр США з ураганів (NHC) не прогнозує урагани більш ніж на сім днів наперед, а тому від них таких даних не надходило.

Ще в серпні експерти з ураганів NHC прогнозували, що нинішній сезон штормів в Атлантиці, імовірно, створить від 17 до 24 названих штормів. Статистика свідчить про те, що наразі їхня кількість уже досягла 15.

Дослідники AccuWeather також повідомляють про "високий ризик" формування шторму в перший тиждень жовтня. За даними NHC, ймовірність формування тропічної депресії протягом наступного тижня становить 40%.

Експерти зазначають, що ранніми ознаками розвитку шторму є дощі та грози, які спостерігаються сьогодні в південній частині Карибського басейну. Водночас область високого тиску, що формується на північ від неї, може створити сприятливі умови для циклону. Усе це може призвести до тропічного шторму або навіть урагану вже на початку листопада.

Раніше Фокус писав про те, що появу найлютішого урагану можна передбачити за кілька днів.