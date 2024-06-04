Ідеальний шторм. Цього року на світ чекає стільки потужних ураганів, що у нас не вистачить на всіх імен

Дослідники попередили, цього року на людство чекає винятковий сезон ураганів — шторми будуть інтенсивнішими і їх буде більше.

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Людство більше не лякають кліматичною кризою, а прямо заявляють — вона вже тут. У результаті світ зіткнеться з більш інтенсивними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж, але навіть це ще не все. Океан зберігає в собі більшу частину парникових газів, що нагрівають планету, і весь цей неймовірний запас енергії впливає на інтенсивність ураганів, пише Science Alert.

Кліматична криза планети обернулася тим, що тропічні циклони не тільки назрівають раніше, ніж зазвичай, а й зростає їхня інтенсивність. Що більше розвивається кліматична криза, то екстремальнішими стають урагани. Експерти з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) попередили, що цьогоріч людство, ймовірно, зіткнеться з винятковим сезоном атлантичних бур. Вчені заявляють, що раніше ніколи не прогнозували такої кількості названих ураганів за сезон, як цього року.

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Статистика свідчить про те, що сезон ураганів в Атлантиці, який, як правило, стартує в червні й триває до листопада, досягаючи піка наприкінці літа, цього року з імовірністю 85% може виявитися екстремальним. Передбачається, що до кінця року відбудеться близько 25 штормів, яким дають імена.

За словами вченого-атмосферика з Університету Маямі Бена Кіртмана, на жаль, аналіз не показує, скільки з цих великих штормів обрушаться на суходіл, проте кліматична криза змушує вчених хвилюватися. По суті, вчені описують нинішню ситуацію, як "ідеальний шторм": у Тихому океані відбувається зміна клімату — на зміну Ель-Ніньйо, що пригнічує розвиток деяких ураганів, приходить Ла-Нінья, що здатне посилити урагани в рази. Особливо, коли температура поверхні океану все ще залишається високою, після дії Ель-Ніньйо — це створює "ідеальне паливо для ураганів".

Щорічно Всесвітня метеорологічна асоціація використовує один із шести списків із 21 назви, які присвоюються тропічним циклонам в Атлантиці, якщо їхня швидкість вітру перевищує 63 км/год. Якщо швидкість циклону перевищує 119 км/год, їх класифікують як урагани, а якщо швидкість вітру досягає 178 км/год, оголошується сильний ураган категорії від 3 до 5.

Інфографіка, що показує ймовірність сезону ураганів 2024 року та прогнозовану кількість названих штормів Фото: NOAA

За словами вчених, у 2020 і 2021 році в Північній Атлантиці утворилася така кількість циклонів, що у вчених просто закінчилися імена в списку ще до закінчення сезону ураганів. У 2022 році спостерігалася середня кількість циклонів, проте їхня сила була настільки велика, що він став третім найдорожчим сезоном в Атлантиці за всю історію. Минулий, 2023 рік, також здивував екстремальною силою штормів і посів четверте місце за активністю. На щастя для людства, більшість із цих екстремальних штормів не досягли берега.

На жаль, вчені вважають, що у 2024 людям пощастить менше. Експерти NOAA вважають, що в нинішньому сезоні на нас чекає від 17 до 25 названих штормів, водночас 13 із них цілком можуть стати ураганами, а від 4 до 7 із них стануть великими. Дослідники зазначають, що це станеться з імовірністю в 70%, причому співробітники інших метеорологічних служб дійшли таких самих результатів.

Зазначимо, що прогнозування того, які зі штормів переростуть у потужні буревії та обрушаться на берег, — надзвичайно складне. Однак це має вирішальне значення для порятунку життів та інфраструктури. Статистика свідчить про те, що в біль за останні 90 років лише чотири урагани 5 категорії обрушилися на узбережжя США, проте всі вони виникли внаслідок штормів, які оголосили ураганами лише за 3 дні до того, як вони досягли суші.

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