Столетний шторм будет повторяться каждые 10 лет: названа страна, которая пострадает больше всего

Новое исследование показывает, что по мере потепления Земли повторяемость невероятно разрушительных штормов, встречающихся раз в 100 лет, теперь увеличится в 10 раз для одного из наиболее пострадавших регионов мира. Ученые назвали страну, которой коснется тревожный прогноз.

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Об этом пишет PHYS.org.

Тропические циклоны — ураганы, зарождающиеся над тропическим океаном и способные перемещаться по суше, затапливая прибрежные регионы. Самые экстремальные циклоны, как известно, могут вызывать невероятно разрушительные штормовые приливы — морская вода, усиливается приливами и вздымается на сушу, вызывая катастрофические наводнения в прибрежных районах.

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В новом исследовании ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что по мере потепления Земли повторяемость разрушительных штормовых приливов в будущем увеличится в невероятные 10 раз для одного из наиболее пострадавших регионов мира. Простыми словами, наводнения, которые ранее могли происходить лишь раз в столетие, теперь будут повторяться каждые 10 лет.

Авторы исследования сообщают, что столько тревожный прогноз будет актуален для Бангладеш уже к концу столетия. Если ископаемое топливо будет продолжать сжигаться теми же темпами, как и сегодня, к 2100 году то, что считалось катастрофическим штормовым приливом, случающимся раз в столетие, будет обрушиваться на страну раз в десятилетие. А штормовые приливы, которые случались примерно раз в десятилетие, скорее всего, будут обрушиваться на побережье страны чаще, каждые несколько лет.

Отметим, что Бангладеш — одна из самых густонаселенных стран в мире, где проживает более 171 миллиона человек. Исторически страна была уязвима перед тропическими циклонами, поскольку это низменная дельта, легко затапливается штормами и переживает сезонные муссоны. Известно, что некоторые из самых разрушительных современных наводнений в мире произошли именно в Бангладеш, где сельскохозяйственной экономике стало все труднее восстанавливаться.

Теперь ученые обнаружили, что Бангладеш, вероятно, испытает тропические циклоны, последствия которых наложатся на многомесячный сезон муссонов. До этого момента циклоны и муссоны происходили в разное время, но теперь новое моделирование ученых показывает, что циклоны будут продвигаться в сезон муссонов, вызывая катастрофичные наводнения по всей стране.

По словам соавтора исследования, главного научного сотрудника кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института (EAPS), Сая Равела, сегодня Бангладеш активно готовится к будущим климатическим изменениям и рискам. Однако уже сегодня здесь наблюдается почти десятикратное увеличение повторяемости разрушительных штормовых приливов практически везде, куда бы вы ни посмотрели в Бангладеш. Это нельзя игнорировать.

В новом исследовании ученые оценили риск штормового прилива, применив метод физического масштабирования, впервые разработанный более 20 лет назад. Метод включает в себя модель низкого разрешения мирового океана и атмосферы, встроенную в модель более высокого разрешения, которая имитирует погодные условия, подобные ураганам. Далее ученые рассеяли "семена" ураганов в различных регионах и запустили модель, это позволило наблюдать, какие семена проросли и вышли на сушу с течением времени.

В результате ученые смогли спрогнозировать климатическое будущее Бангладеш и оно, увы, не радостное, если человечество продолжит сжигать ископаемое топливо теми же темпами.

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