Новое массовое вымирание на Земле: ученые выяснили, как и когда исчезнут люди и млекопитающие

Экстремальная жара может вызвать массовое вымирание людей и млекопитающих на нашей планете, как показывает новое исследование. Еще одним фактором, который приведет к этому, станет то, что все континенты на Земле объединятся в один суперконтинент. Ученые считают, что новое массовое вымирание будет не таким как все, что были до этого.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, пишет Earth.

Ученые использовали климатические модели, чтобы показать, как будущий суперконтинент под названием Пангея Ультима может изменить глобальные условия на нашей планете, что приведет к массовому вымиранию. Ученые прогнозируют появление гораздо более жаркой и сухой среды, в которой не смогут выжить люди и млекопитающие. Ученые включили свои модели движение тектонических плит, изменение уровня солнечного излучения и выбросов парниковых газов.

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Континенты на Земле постепенно перемещаются и со временем они могут образовать один суперконтинент. Если это произойдет, то большая его часть будет находиться вдали от охлаждающего влияния океанов, считают ученые.

Моделирование показывает, что уровень солнечного излучения станет выше, а вулканическая активность добавит больше углекислого газа, что вместе создаст экстремальную жару на планете. И вся эта жара будет сконцентрирована на одном огромном участке суши.

Моделирование предполагает, что температура на планете вырастет до 40-70 градусов Цельсия и люди вместе с млекопитающими вымрут из-за того, что не смогут охлаждать свои тела. Это произойдет из-за того, что не будет мест, где можно спастись от жары, а также из-за уменьшения количества источников воды на суше.

Только примерно до 10% суши на новом континенте, как показывает моделирование, могут быть пригодными для жизни. При этом засуха значительно сократит не только источники воды, но и растительный покров.

По слова мученых, моделирование показывает, что люди и млекопитающие могут исчезнуть примерно через 250 млн лет, когда наша планета станет полностью непригодной для жизни. Но уже сейчас наблюдается повышение глобальной температуры из-за выбросов парниковых газов, а потому климатический кризис уже влияет на людей, говорят ученые.

Ученые также пришли к выводу, что уровень концентрации углекислого газа в атмосфере будет расти и уже через несколько тысяч лет многие живые организмы начнут вымирать.

В истории Земли уже происходила несколько массовых вымираний, которые приводили к значительному сокращению биоразнообразия.

Примерно 443 млн лет назад исчезло примерно 85% морских животных.

Примерно 360 млн лет назад вымирание уничтожило до 75% всех видов живых существ.

Примерно 252 млн лет массовое вымирание уничтожило более 90% морских животных и 70% видов, живущих на суше.

Примерно 200 млн лет назад количество видов на Земле сократилось на 50% из очередного вымирания.

Примерно 66 млн лет назад падение астероида привело к исчезновению динозавров и 75% видов остальных живых существ на Земле.

Как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что по мере потепления Земли повторяемость невероятно разрушительных штормов, встречающихся раз в 100 лет, теперь увеличится в 10 раз для одного из наиболее пострадавших регионов мира.